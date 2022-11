Ruski ministar Lavrov navodno hospitaliziran na Baliju, Zaharova: Ovo je vrhunac lažiranja

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov prebačen je u bolnicu nakon dolaska na summit G20 na Baliju, navele su u ponedjeljak indonezijske vlasti, prenosi AP.

Tri indonezijska vladina i medicinska dužnosnika izjavila su za Associated Press da je ruski diplomat na liječenju. Svi su odbili biti identificirani jer nisu bili ovlašteni javno raspravljati o tome. Dvije osobe rekle su da se Lavrov liječi zbog problema sa srcem.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova, prenosi Reuters, opovrgnulo je navode Associated Pressa da je ministar Lavrov odveden u bolnicu, ocijenivši to izvješće "vrhuncem lažiranja".

- Ovo je, naravno, vrhunac lažiranja - rekla je glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova.

- Sergej Viktorovič i ja čitamo vijesti i ne možemo vjerovati svojim očima - dodala je.

Društvenim mrežama širi se video kojeg je Zaharova objavila na svom Telegram profilu. Na snimci Lavrov, navodno iz hotela na Baliju, kaže da su navodi o njegovom zdravlju "politička igra".

