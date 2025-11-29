Naši Portali
NOVI UPAD

Ruski dronovi ponovno ušli u zračni prostor Moldavije? 'Ovo je ozbiljna prijetnja'

Ružica Aščić/Hina
29.11.2025.
u 20:07

Moldavske vlasti u subotu su rekle da su ruski dronovi ušli u zračni prostor zemlje, predstavljajući prijetnju zračnom prometu, u trećem takvom incidentu u devet dana. Predsjednica Maia Sandu, koja zemlju želi uvesti u Europsku uniju do 2030. godine, osuđuje ruski rat u Ukrajini i optužuje Moskvu da pokušava destabilizirati bivšu sovjetsku republiku, smještenu između Ukrajine i EU članice Rumunjske.

Posljednji incident poklopio se s velikim ruskim napadom na Kijev i druge ukrajinske mete, tijekom čega je poginulo troje ljudi, dok ih je ranjeno gotovo 30. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija ispalila oko 36 raketa i blizu 600 dronova. Moldavsko ministarstvo unutrašnjih poslova reklo je da je identificiralo dva drona kao ruska i da su preletjeli preko moldavskog teritorija, prisilivši njegovo zatvaranje. Kasnije su odletjeli u ukrajinski teritorij, navodi se.

"U tijeku incidenta, koji je predstavljao ozbiljnu prijetnju zračnoj sigurnosti, moldavski zračni prostor zatvoren je na sat i 10 minuta od 22.43 do 23.53, prema naredbi civilnih zrakoplovnih vlasti", rečeno je. Sandu, koja se javila objavom na X-u, rekla je: "Na putu da ubijaju civile, ruski dronovi ponovno su prekršili moldavski zračni prostor, prisilivši njegovo privremeno zatvaranje. Osuđujemo te napade i stojimo s Ukrajinom."

Moldavija, koja se požalila na sličan upad 20. studenoga i ponovno ranije ovaj tjedan, opisala je posljednji incident kao zastrašivanje u kontekstu sukoba u Ukrajini i osudila je "ilegalno i opasno djelovanje koje predstavlja prijetnju civilnim letovima i životima ljudi." Ruski veleposlanik u Moldaviji Oleg Ozerov, često je pozivan u ministarstvo vanjskih poslova zbog incidenata. Otkad je Sandu prvu put izabrana 2020. godine, Moskva optužuje Moldaviju za neprijateljsko djelovanje i poticanje antiruskog raspoloženja.
VI
Vinorakija
21:02 29.11.2025.

Ja osobno mislim da je to laz, svi znamo da oni zarko zele srusiti Ruski dron ili bilo sta Rusko, kako do sad nisu, za zakljuciti je da nije ni bilo Ruskih dronova tamo ili nemaju s cim u sto sumnjam, ti dronovi su spori I nevjerujem da ih nemogu skinuti ako su u njihovom zracnom prostoru

