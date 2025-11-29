Ruski dronovi ponovno ušli u zračni prostor Moldavije? 'Ovo je ozbiljna prijetnja'

Moldavske vlasti u subotu su rekle da su ruski dronovi ušli u zračni prostor zemlje, predstavljajući prijetnju zračnom prometu, u trećem takvom incidentu u devet dana. Predsjednica Maia Sandu, koja zemlju želi uvesti u Europsku uniju do 2030. godine, osuđuje ruski rat u Ukrajini i optužuje Moskvu da pokušava destabilizirati bivšu sovjetsku republiku, smještenu između Ukrajine i EU članice Rumunjske.

Posljednji incident poklopio se s velikim ruskim napadom na Kijev i druge ukrajinske mete, tijekom čega je poginulo troje ljudi, dok ih je ranjeno gotovo 30. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija ispalila oko 36 raketa i blizu 600 dronova. Moldavsko ministarstvo unutrašnjih poslova reklo je da je identificiralo dva drona kao ruska i da su preletjeli preko moldavskog teritorija, prisilivši njegovo zatvaranje. Kasnije su odletjeli u ukrajinski teritorij, navodi se.

"U tijeku incidenta, koji je predstavljao ozbiljnu prijetnju zračnoj sigurnosti, moldavski zračni prostor zatvoren je na sat i 10 minuta od 22.43 do 23.53, prema naredbi civilnih zrakoplovnih vlasti", rečeno je. Sandu, koja se javila objavom na X-u, rekla je: "Na putu da ubijaju civile, ruski dronovi ponovno su prekršili moldavski zračni prostor, prisilivši njegovo privremeno zatvaranje. Osuđujemo te napade i stojimo s Ukrajinom."

Moldavija, koja se požalila na sličan upad 20. studenoga i ponovno ranije ovaj tjedan, opisala je posljednji incident kao zastrašivanje u kontekstu sukoba u Ukrajini i osudila je "ilegalno i opasno djelovanje koje predstavlja prijetnju civilnim letovima i životima ljudi." Ruski veleposlanik u Moldaviji Oleg Ozerov, često je pozivan u ministarstvo vanjskih poslova zbog incidenata. Otkad je Sandu prvu put izabrana 2020. godine, Moskva optužuje Moldaviju za neprijateljsko djelovanje i poticanje antiruskog raspoloženja.