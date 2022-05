Ruska vojska će platiti visoku cijenu invazije. Stručnjaci: 'Godinama upozoravamo na grešku u dizajnu'

Mnogi početkom ove godinu su s podsmijehom odbacivali mogućnost da bi mogla početi ruska invazija na Ukrajinu, sve dok se nije dogodio 24. veljača kad je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio početak specijalne vojne operacije čiji je glavni cilj bila demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine.

S obzirom na činjenicu da je Rusija jedna od najvećih vojnih sila na svijetu, nije nerealno vjerovati da je ruski politički i vojni vrh pretpostavio tada da će invazija trajati kratko i da će vrlo brzo Rusi postaviti marionetsku vladu u Kijev. Doduše, mnogi analitičari su dijelili isti stav s njima.

VIDEO: Rusija planira službeno objaviti rat Ukrajini?

Međutim, Ukrajina nije pala, a zapadne zemlje reagirale su silinom kakva nikad nije nije viđena. Zbog snage društvenih mreža i tehnologije gotovo uživo se prenosi rat, pa tako nije izostalo ni nešto čemu se nitko nije nadao. Pred očima cijelog svijeta bolno su razotkriveni svi nedostatci ruske vojske, a obavještajne zajednice Velike Britanije, SAD-a i NATO saveza nisu se libile javno ukazati na to.

Posebno oštri su danas bili iz britanskog Ministarstva obrane. Ističu da je ruska vojska "znatno slabija" danas zbog invazije na Ukrajinu, te da njezin oporavak će biti još i teži zbog sankcije koje su nametnute Moskvi. Navode da će to dugoročno utjecati na sposobnost Rusije da pošalje u misiju konvencionalne vojne snage.

"Proračun ruske vojske udvostručen je u razdoblju do 2005. do 2018. godine, s ulaganjem u zračne, kopnene i morske kapacitete", napominju.

