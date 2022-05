Ruska voditeljica na državnoj televiziji: 'Prisiljeni smo demilitarizirati i cijeli NATO'

Ruska državna televizija prikazuje ono što Kremlj želi da vidi ruski narod. Upravo zbog toga brojni analitičari gledaju rusku televiziju. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, televizija se pokazala efikasnim oruđem za širenje propagande, a ono što govore neki od voditelja smatraju se indikacijom onog što Kremlj misli i planira.

Najutjecajnija među njima je Olga Skabeyeva, a njezine posljednje izjave pokazuju na moguću promjenu politike.

- Možda je vrijeme da priznamo da je ruska specijalna vojna operacija u Ukrajini završila u smislu da je počeo pravi rat, štoviše, Treći svjetski rat. Prisiljeni smo demilitarizirati ne samo Ukrajinu, nego i cijeli NATO - izjavila je na jednoj od najpopularnijih emisiji "60 minuta" na ruskoj televiziji Olga Skabeyeva.

Russian state TV's Olga Skabeyeva says it might be time to admit that the "special operation in Ukraine is over"



Russia has now been "forced to demilitarise the whole of Nato", she claims



(with subtitles) pic.twitter.com/HdNjur9Wg9