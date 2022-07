Rusija se priprema za održavanje strateških vojnih vježbi; Putin i Erdogan na sastanku 5. kolovoza

Danas je 154. dan ruske invazije na Ukrajinu. Strateški most Antonivskiy u regiji Herson pod ruskom okupacijom navodno su pogodile ukrajinske snage u nadi da će poremetiti glavnu rusku opskrbnu rutu u taj južni ukrajinski grad. Brojna nepotvrđena izvješća sugeriraju da su ukrajinske snage izvele nove udare u utorak navečer. Ruske snage nastavile su s napadima na civilnu infrastrukturu u Harkivu, drugom po veličini gradu u Ukrajini, i okolnoj regiji na sjeveroistoku zemlje.

Tijek događaja:

8:41 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je svoj redoviti dnevni obavještajni brifing.

"Ruska privatna vojna tvrtka Wagner vjerojatno je uspjela u taktičkom napredovanju u Donbasu oko elektrane Vuhlehirska i obližnjeg sela Novoluhanske. Neke ukrajinske snage vjerojatno su se povukle s tog područja.

Ostatak današnjeg ažuriranja posvećen je komentaru na turneju ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova afričkim zemljama, tijekom koje ministarstvo kaže da će “Rusija vrlo vjerojatno nastojati iskoristiti posjete kako bi okrivila Zapad za međunarodnu krizu s hranom i pridobila potporu Afrike države koje su inače ostale neutralne u pogledu ruske invazije na Ukrajinu", stoji u izvješću.

