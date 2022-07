Rusija povećala tlak u plinovodu bez prethodne najave, moguće i puknuće cjevovoda

Danas je 153. dan ruske invazije na Ukrajinu.

Tijek događaja:

9:09 - Ruske snage napale su lučku infrastrukturu u južnoj ukrajinskoj regiji Mikolaiv, rekao je u utorak gradonačelnik Oleksandr Senkevič. "Pokrenut je veliki raketni udar na jug Ukrajine iz smjera Crnog mora, uz korištenje zrakoplovstva", rekao je on za ukrajinsku državnu televiziju, ne iznoseći detalje o posljedicama udara.

Prošle subote Rusija je napala još jednu južnoukrajinsku luku Odesu, samo dan nakon što je postignut dogovor o isporuci žita s Ujedinjenim narodima, Turskom i Ukrajinom.

Dogovor o žitu ima za cilj omogućiti siguran prolaz za pošiljke žitarica u i iz ukrajinskih luka, koje Rusija blokira od svoje invazije 24. veljače. Rusija je okrivila Ukrajinu za zaustavljanje isporuka miniranjem lučkih voda.

9:00 - Mogućnost da bi Moldavija mogla postati sljedeći teritorij koji će napasti Ruska Federacija "još uvijek je hipotetski scenarij", rekla je premijerka Natalia Gavrilitsa za CNN. ''Zabrinuti smo, naravno. To je rizik, za sada je to hipotetski scenarij, ali ako se vojne akcije pomaknu dalje u jugozapadni dio Ukrajine i prema Odesi, onda smo, naravno, vrlo zabrinuti.''

''Ovo je vrlo teška pozicija ne samo za Moldaviju nego i za svaku malu zemlju, svaku zemlju koja se oslanja na međunarodni poredak temeljen na pravilima. Ako neka zemlja može započeti aneksioni rat bez obzira na međunarodno pravo, onda u tom smislu nitko nije siguran i mislim da su mnoge zemlje zabrinute'', rekla je.

8:30 - Kazahstan je povećao proračun za obranu za 918 milijuna dolara zbog straha od ukrajinskog scenarija na svom teritoriju, navodi se u izvješću Wall Street Journala. “Zamislite da nemaju Ukrajinu. Hoćemo li mi biti sljedeći?" citiraju kazahstanskog dužnosnika.

08:10 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je obavještajni brifing u kojem osporava rusko izvješće o nedjeljnom raketnom napadu na Odesu. Rusija je isprva rekla Turskoj da nije odgovorna za napad. U ponedjeljak je Kremlja Dmitrij Peskov rekao da je napad bio na vojnu infrastrukturu i da neće utjecati na izvoz žitarica iz ključnog lučkog grada. Britanci tvrde da su 24. srpnja 2022. ruske krstareće rakete pogodile pristanište u ukrajinskoj luci Odesa.

Rusko Ministarstvo obrane tvrdi da su pogodili ukrajinski ratni brod i zalihu protubrodskih projektila. Britanci tvrde da nema naznaka da su takve mete bile na tom mjestu.

