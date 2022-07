Zašto je Rusija pristala na preokret oko žita? Ovako je Putin promijenio računicu

Dan nakon što je Rusija potpisala sporazum s Turskom i UN-om kojim bi se trebao omogućiti transport ukrajinskog žita u svijet, napala je skladište pšenice u Odesi, jednoj od tri ukrajinske luke spomenute u sporazumu o transportu žita. Rusija uvijek laže! A da laže, Rusija je i sama potvrdila. Prvo je Turskoj tvrdila da to nema veze s njom. A onda je drugi dan potvrdila da su gađana vojna postrojenja u luci. Toliko poznato rusko pona-šanje, baš kao što smo mi to iskusili sa srbijanskom propagandom za vrijeme Domovinskog rata! No pitanje je zašto je Rusija pristala na takav sporazum? Jer se još prije samo nekoliko tjedana činilo da je odlučna nastaviti s blokadom ukrajinskih luka na Crnome moru. Stoga je istanbulski dogovor o žitu važan preokret u cijeloj situaciji. Što je moglo promijeniti Putinovu računicu?