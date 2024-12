Rusija na Krimu zbog ukrajinskih dronova isključila mobilni internet

Osim situacije kod Pokrovska, gdje su ruske snage došle praktično na južne prilaze gradu nakon što su prošle kroz mjesto Ševčenko, najveća se dinamika na ukrajinskoj bojišnici razvija u zapadnom dijelu Donecke oblasti. Rusi pokušavaju do kraja zaokružiti mjesto Velika Novoselka, na terenu gdje su ukrajinske snage u prošlogodišnjoj protuofenzivi ostvarile neke ograničene teritorijalne uspjehe.

Osim što je ovo mjesto nedaleko od grada Kurahove, za koji se vode borbe protekla dva tjedna pa bi se njegovim zauzimanjem počela izravnavati linija bojišnice na istoku Ukrajine, to bi omogućilo ruskim snagama i pritisak prema granici Donecke oblasti, s kojom graniči Zaporiška oblast, odnosno mogućnost da se počne s napretkom prema važnom križištu Orihovu. Podsjetimo, i tu je oblast Rusija pripojila ilegalnim referendumima, pogotovo s obzirom na to da kontrolira manje od njezine polovine. Zapovjednik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski rekao je krajem prošlog mjeseca kako je obaveza zaustaviti neprijatelja.

– Ali pobjeda je nemoguća ako se Oružane snage Ukrajine samo brane. Moramo preuzeti inicijativu i krenuti u protunapad. Moramo i hoćemo. Gdje i kada, čut ćete – rekao je Sirski tada. Prošla protuofenziva koju je lani vodio general Valerij Zalužni, bivši zapovjednik ukrajinske vojske, imala je za cilj prodorom upravo na jug prema Krimu presjeći teritorije pod ruskom kontrolom i njihove snage. Ofenziva nije uspjela, slomila se u napadu na snažno utvrđeni Tokmak. Ipak, po svemu sudeći, namjera bi ostala ista, samo ne udarom na ruske snage u Tokmaku, već vjerojatno pokušajem forsiranja Dnjepra u Hersonskoj oblasti, zbog čega su se vodile dugotrajne borbe ljetos za tamošnje riječne otoke i kopnene izbočine.

Takvim prodorom došlo bi se na Krim, gdje već neko vrijeme nema ruske Crnomorske flote, koja je pretrpjela ozbiljne gubitke uslijed ukrajinskih napada. Zanimljiva vijest pojavila se na ruskim kanalima da na Krimu više nema mobilnog interneta, odnosno njegovo je korištenje značajno ograničeno. I to se opravdava brigom za sigurnost građana. No ni sami ruski blogeri ne vjeruju u to i traže pravi razlog pa se pojavila i teorija da se isprobava nova oprema, ali i ono što je dokazano, a to je da se na ukrajinskim dronovima kojima je to područje napadano pronalaze SIM kartice lokalnih operatera. Tako će se u slučaju masovnog ukrajinskog napada dronovima internet ondje isključivati.

Također, od svibnja Ukrajina napada ruska protuzračna postrojenja na Krimu, gdje su tvrdili kako su u prvih mjesec dana uništili 15 sustava. Posljednja je vijest i kako je pogođen jedan sustav S-400 vrijedan 600 milijuna dolara. Također se tvrdi kako je pogođena i kompozicija od 40 cisterni s gorivom vrijedna otprilike šest milijuna dolara. Izgleda da Ukrajinci, osim što su otvorili more kod Krima, nastoje otvoriti i nebo, kojim bi onda lakše krstarili zapadni avioni F-16.

