Ruski četnik koji se borio za Srbe u BiH odveden u nepoznato. Bio je ključan za pobunu na Krimu

Ruski istražitelji uhitili su istaknutog ruskog nacionalista i bivšeg službenika Federalne službe sigurnosti Igora Girkina, prema izjavi njegove supruge. Girkin, koji je također poznat kao Igor Strelkov, pomogao je Rusiji da pripoji Krim 2014., a zatim organizira proruske milicije u istočnoj Ukrajini. Ranije ove godine rekao je da ulazi u politiku i sve je više kritizirao ruskog predsjednika Vladimira Putina, javlja Guardian.

Strelkov je poznat po podržavanju ruske invazije na Ukrajinu, ali spada među one koji su posljednje vrijeme kritizirali način na koji se invazija provodi. Sudjelovao je u prozivanju ruskih generala i časnika zbog neuspjeha na bojištu, a zbog toga je došao pod istragu državnog regulatora Roskomnadzora. Zajedno s još nekim kritičarima ruske vojske i taktike u Ukrajini.

No ono što je najzanimljivije je njegova prošlost i uloga u invazije na Ukrajinu još iz 2014. godine. O tome je svojevremeno pisao Bloombergov novinar i komentator Leonid Bershidsky. 'Strelkov je jedan od najomraženijih ljudi u Ukrajini, još od 2014. godine. Tada je naime s još 50 ljudi prešao rusko-ukrajinsku granicu i izazvao kaos da rusku vojsku uvuče u sukob koji je Vladimir Putin dotad izbjegavao. Bilo je to u vrijeme kada je ukrajinska privremena Vlada rekla da će poslati vojsku kako bi suzbili pobunu pro-ruskih separatista u istočnoj Ukrajini. Iako je očekivao kako će Putin biti zadovoljan njegovim potezom dogodilo se upravo suprotno od toga, Strelkov je marginaliziran.

Putin naime u tom trenutku nije bio spreman za invaziju na Ukrajinu, više je bio zainteresiran za samoodržanje i bogaćenje nego za ideologiju, a Strelkov ga je svojim uvjerenjem i idejom Ruskog Carstva, u skladu s onim opisanim u pseudo-povijesnoj literaturi. Nakon toga, dok je Putin gradio političku karijeru, Strelkov se nastavio baviti proučavanjem povijesnih bitaka. Ranije se borio i kao dobrovoljac u Pridnjestrovlju i na području bivše Jugoslavije, piše Bershidsky.

S vremenom i Putin postaje opsjednut povješću, pa preuzima i dijelove svjetonazora koje zagovara Strelkov. ‘Više nego jednom sam napisao da predsjednik sjedi na dvije stolice koje se postupno razmiču pod njegovom stražnjicom‘, napisao je nakon početka ruske invazije u večljači Strelkov na Telegramu.

Njegovu malu grupu boraca financijski je podržavao bogati nacionalist Konstantin Malofeev, a nakon što je 2014. preuzeo kontrolu nad ukrajinskim gradom Slavjanskom, postao je magnet za lokalne separatiste, ruske dobrovoljce i razvojačene vojnike koji su postali plaćenici. Nije trebalo dugo da postane ‘ministar obrane' samoproglašene Donjecke Republike, a vojna sila kojom je zapovijedao imala je potencijal rasta.

No problem nastaje jer je Strelkov previše beskompromisna, pa čak i odvratna osoba čak i za samog Putina koji ga zbog toga nije mogao tolerirati. Odbacuje ga u kolovozu 2014. godine. Putin naime nije želio dodatne troškove u separatističkim 'narodnim republikama' i pokušavao je izgraditi dogovor sa Zapadom. Važan mu je bio Sporazum u Minsku 2014. i 2015. u čemu su posredovale Njemačka i Francuska.

Strelkov je žestoko kritizirao takve odluke Kremlja, a Sporazum iz Minska nazvao je sramotnim činom, te zagovarao daljnje vojne akcije u Ukrajini. Tek osam godina kasnije Putin odustaje od Minska i priznaje tzv. 'narodne republike' na okupiranim područjima Ukrajine. No bivši 'ministar obrane' jako je dobro znao da su Ukrajinci puno bolje opremljeni za otpor nego što to misli Putin, pa često vrlo glasno i sarkastično kritizira rusko planiranje invazije. Javno govori o tome kako 'okupacije nije uspjela', jer Rusija nije okupila i pripremila potrebne vojne snage za zauzimanje cijelog niza gradova koje su planirali.

Nizozemske vlasti traže Strelkova zbog njegove navodne uloge u rušenju malezijskog putničkog zrakoplova iznad istočne Ukrajine 2014.godine.

Borio se i u ratu u BiH, i to na strani Vojske RS. Od studenog 1992. do ožujka 1993. bio je pripadnik Drugog ruskog dobrovoljačkog odreda, a prema neslužbenim informacijama, posjeduje i državljanstvo BiH. Konkretni dokazi prisutnosti ruskih dragovoljaca u BiH u vrijeme rata danas su tek grobovi poginulih u Istočnom Sarajevu, Višegradu, Loparama i Bileći. Najviše od oko 50 grobova ruskih dragovoljaca nalazi se na vojnom groblju u selu Miljevići u Istočnom Sarajevu, udaljenom samo jedan do dva kilometra zračne linije od središta glavnog grada Bosne i Hercegovine.