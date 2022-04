Rusi 'promijenili' zapadne brendove: McDonald's postaje 'Ujak Vanja', stižu IDEA i NeZpresso

Prije 32 godine, kad je odmah pored Puškinovog trga u središtu Moskve bio otvoren prvi McDonald's u Sovjetskom Savezu je pred njim vječito bio dugački red. Sad u unutrašnjosti vlada pustoš, a zlatno slovo M se još jedva vidi kroz mračno staklo izloga, piše DW.

Kao i čitav niz drugih stranih tvrtki je i američki lanac brze hrane ubrzo nakon invazije ruskih snaga u Ukrajinu objavio kako će barem "privremeno" obustaviti svoje poslove u Rusiji. To znači da je zatvoreno 850 podružnica s oko 62.000 djelatnika. Predsjednik ruske Dume, Vjačeslav Volodin je to komentirao riječima: "Kažu da zatvaraju. Dobro, neka zatvore. Već sutra tamo neće biti McDonald'sa, ali će tamo biti 'Kod ujaka Vanje'. Radna mjesta će ostati, a cijene će biti manje."

Ubrzo potom su se i na internetu pojavile prve slike gdje je zlatni M jednostavno okrenut u W - pod pretpostavkom da naziv neće biti ispisan ćirilicom. I doista je bilo pokušaja "službeno" patentirati takav brend, kaže direktor Rospatenta Juri Subov za Izvestiju: "Mogu samo reći da je podnositelj zahtjeva ubrzo uvidio svoju grešku i otprilike dva tjedna nakon što se o tome pisalo u novinama, ipak povukao svoj zahtjev. Time je ta priča završena."

Na internetu je projekt "Kod ujaka Vanje" izazvao porugu već i zato jer su se neki sjetili devedesetih prošlog stoljeća i zlatnog doba ilegalnih kopija. A Subov za postaju ARD kaže kako to nije bio niti jedini slučaj: "Primili smo zahtjeve za patentiranje marki kao što su Coca-Cola i McDonald's, ali i brendova napadne sličnosti kao što je NeZpresso umjesto Nespresso i IDEA umjesto IKEA. No većina zahtjeva je brzo povučena."

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prema gospodarskom portalu RBK je do konca ožujka bilo postavljeno pedesetak zahtjeva za takvu flagrantnu krađu nekog poznatog brenda. Pritom takvo "rusko preuzimanje" u ovom trenutku uopće nije moguće, kaže pravnik Aleksej Matjučov za njemačku postaju: "Rusija do sad, hvala Bogu, nije napustila Madridski sporazum koji regulira međunarodnu registraciju brenda. Većina ruskih podružnica međunarodnih tvrtki radi s odgovarajućim ugovorima o licenci. A ruski zakon naravno da ne dozvoljava registraciju istih ili napadno sličnih naziva", kaže ruski pravnik. Ali ako Rusija napusti i Madridski i druge međunarodne sporazume, onda bi tako nešto bilo moguće.

No za sad su prostori tih zapadnih tvrtki tek prazni, a zaposleni i dalje dobivaju barem dio plaće. Prije svega modni lanci, od H&M-a pa do Guccija i Prade obavijestima na ulazu u zatvorene trgovine daju nadu mušterijama kako će "skoro" opet biti tu za njih. Ali što to znači - to ne zna nitko.

Nije posve jasno niti što će biti s lokacijama i nekretninama tvrtki koje su potpuno prekinule svoje poslovanje u Rusiji, kaže ekonomski stručnjak Pavel Vešajev za portal RBK: "Na žalost ne možemo reći niti hoće li onda doći do prijenosa na rusku upravu te tvrtke. Ili će biti maskirani ugovor tako da će tajni vlasnik zapravo ostati strana tvrtka." To će se vidjeti tek vremenom - i politikom koju će voditi Rusija.