Rusija: Nastavljamo ofenzivu na istoku, uništili smo skladišta s američkim oružjem

Ukrajina će pobijediti u ratu i pobjednička Ukrajina bit će članica Europske unije, rekao je u četvrtak u Europskom parlamentu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Tijek događaja:

14:35 - Nove europske sankcije protiv Rusije uključivat će nove zabrane izvoza u vrijednosti većoj od 10 milijardi eura i borit će se protiv propagandista ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekla je novinarima u četvrtak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Kako javlja Reuters tijekom zajedničke konferencije za novinare s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim rekla je:

"Ciljat ćemo Putinove propagandiste jer njihove laži truju javni prostor u Rusiji i inozemstvu".

13:36 - Kremlj je u četvrtak priopćio da će Ukrajinci biti ti koji će patiti ako Velika Britanija ili ostale zapadne zemlje Kijevu pošalju borbene zrakoplove, dodavši da će Moskva nastaviti svoj vojni pohod u Ukrajini bez obzira koje oružje im zapad pošalje.

Tijekom posjeta Londonu u srijedu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Britaniju da Kijevu isporuči napredne borbene zrakoplove u sklopu naredne faze isporuke zapadnog oružja ukrajinskim snagama. Glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov je rekao da će isporuka naprednih borbenih zrakoplova po standardima NATO-a Ukrajincima donijeti samo dodatnu bol i patnju, uputivši kritike na račun NATO zemalja da preuzimaju "direktniju" ulogu u sukobu.

"Ovdje se ne radi ni o čemu drugom već sve većoj umiješanosti Britanije, Njemačke i Francuske u sukob između Rusije i Ukrajine", rekao je Peskov.

"Crta razdvajanja između indirektne i direktne umiješanosti polako nestaje. Možemo samo izraziti žaljenje i reći da će ti postupci pridonijeti eskalaciji napetosti, produljiti sukob i učiniti ga bolnijim za Ukrajinu", dodao je Peskov.

Ako zapad pristane poslati borbene zrakoplove, to Rusiju neće odvratiti od njezine specijalne vojne operacije u Ukrajini i ona će se nastaviti sve dok Moskva ne ostvari svoje ciljeve, poručio je Peskov.

13:17 - Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u četvrtak da njegove snage nastavljaju ofenzivne operacije u ukrajinskoj regiji Donjeck i da su uništile četiri skladišta topništva, prenosi Reuters. U svom dnevnom izvješću, ministarstvo je reklo da je također uništilo radiolokacijski sustav američke proizvodnje i topnički sustav M109 Paladin.

12:05 - Kremlj je u četvrtak poručio da svijet mora doznati istinu o tome tko je raznio Sjeverni tok i da treba provesti međunarodnu istragu o tome nakon što je američki istraživački novinar objavio da su ronioci američke mornarice raznijeli plinovod.

Eksplozije na plinovodima Sjeverni tok 1 i 2 dogodile su se 26. rujna 2022. godine. Istraživački novinar nagrađen Pulitzerom Seymour Hersh objavio je pozivajući se na neidentificirani izvor da su ronioci američke mornarice uništili cjevovode eksplozivom po zapovjedi američkog predsjednika Joea Bidena. Reuters nije mogao potvrditi izvješće, a Bijela kuća ga je odbacila.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Hershov blog zaslužuje više pozornosti i da je iznenađen što zapadni mediji o tome nisu podrobnije izvijestili. Peskov je rekao da to dokazuje da treba provesti međunarodnu istragu sabotaže tog plinovoda.

Svijet, rekao je, zaslužuje znati istinu o onome što se dogodilo. Napomenuo je ipak da je pogrešno smatrati taj blog glavnim izvorom informacija o tome. Moskva tvrdi da je Zapad odgovoran za sabotažu Sjevernog toka, no za to nije iznijela dokaze.

Istražitelji iz Švedske i Danske, u čijim su se isključivim gospodarskim zonama eksplozije dogodile, rekli su da su one rezultat sabotaže, no nisu rekli koga smatraju odgovornim za to.

11:45 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron odlikovao je ukrajinskog predsjednik Volodimira Zelenskog Ordenom Legije časti tijekom njegovog posjeta Parizu. U priopćenju Elizejske palače se navodi da je to je najviše odlikovanje koju francuski predsjednik može dodijeliti svom kolegi. "Pozdrav Ukrajini i njezinom narodu. Pozdrav tebi, drage Volodimire, za tvoju hrabrost i predanost", napisao je Macron na Twitteru. Na video snimci Elizejske palače se vidi se kako Macron predaje orden Zelenskom, odjevenom u vojnu odoru, u raskošnoj prostoriji palače. Njih dvojica su se srdačno zagrlili i držali za ruke dok je Zelenski odgovarao Macronu.

"Rekao sam predsjedniku da je to previše za mene i zato to odlikovanje vidim kao odlikovanje za sve naše ljude, Ukrajince, za naše društvo. I velika je čast što sam ovdje", izjavio je Zelenski.

11:19 - Predsjednik Zelenski popraćen je burnim pljeskom i ovacijama u Europskom parlamentu. Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola predstavila je ukrajinskog čelnika. "Ukrajina se bori za vrijednosti koje nas vežu, vrijednosti koje nas čine Europljanima, vaša budućnost je u Europskoj uniji", kazala je. "Hvala na ovim snažnim riječima", kazao je Zelenski.

Zelenski je opisao Rusiju kao "najantieuropskiju silu na svijetu" i rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin "diktator s golemim zalihama i rezervama sovjetskog oružja i oružja diktatorskih režima - posebice Irana". "Pokušali su nas uništiti, Ukrajinu, zašto žele uništiti i europski način života. Mi to nećemo dopustiti", kazao je Zelenski. "Da bi se mogao ovako boriti, Kremlj je cinično i namjerno, godinu za godinom, korak po korak, pokušavao eliminirati ono što mi vidimo kao svoje vrijednosti u Europi", rekao je. Više pročitajte OVDJE.

9:47 - Ruske snage značajno su pojačale napade u istočnoj Ukrajini i pokušavaju probiti ukrajinsku obranu u blizini grada Kreminna, rekao je regionalni guverner. Serhiy Haidai, guverner regije Luhansk, rekao je da se ukrajinska vojska drži u blizini Kreminne, koju su ruske snage držale mjesecima, ali je rekao da im je potrebno više oružja i streljiva da izdrže, prenosi Reuters. “Mogu potvrditi da je došlo do značajnog porasta napada i granatiranja", rekao je za ukrajinsku televiziju.

"Do sada nisu imali značajnijeg uspjeha, naše se obrambene snage čvrsto drže."

Kreminna, koja se nalazi oko 100 km (62 milje) sjeverozapadno od regionalne prijestolnice Luhansk, imala je oko 18.000 stanovnika prije ruske invazije 24. veljače prošle godine. Probijanje ukrajinskih linija u blizini Kreminne dovelo bi ruske snage korak bliže mnogo većem gradu Kramatorsku.

"Trebamo tešku opremu i topničko streljivo - tada ne samo da ćemo moći održati obranu, nego i izvesti dobru protunapadnu operaciju", rekao je Haidai.

8:10 - Rusko veleposlanstvo u Britaniji upozorilo je UK da ne šalje borbene zrakoplove u Ukrajinu. Takav potez imao bi "vojne i političke posljedice za europski kontinent i cijeli svijet", navodi se u priopćenju veleposlanstva kasno u srijedu.

8:00 - Ruska plaćenička skupina Wagner prestala je regrutirati zatvorenike za borbu u Ukrajini, rekao je u četvrtak osnivač Wagnera Evgenij Prigožin. "Regrutiranje zatvorenika od strane privatne vojne tvrtke Wagner potpuno je prestalo", rekao je Prigožin u odgovoru na zahtjev ruskog medija za komentar objavljen na društvenim mrežama. “Mi ispunjavamo sve svoje obveze prema onima koji sada rade za nas”, rekao je.

Wagner je počeo regrutirati zatvorenike u kaznenom sustavu Rusije u ljeto 2022., a Prigožin, ugostiteljski poduzetnik koji je odslužio devet godina zatvora za vrijeme Sovjetskog Saveza, nudio je osuđenicima pomilovanje ako prežive šest mjeseci u Ukrajini. Wagner nije dao informacije o tome koliko se osuđenika pridružilo njegovim redovima, ali službene ruske brojke objavljene u studenom pokazuju da se zatvorska populacija u zemlji smanjila za više od 20.000 između kolovoza i studenog, što je najveći pad u više od deset godina.

U prosincu je Reuters izvijestio da američka obavještajna zajednica vjeruje da je Wagner imao 40.000 zatvoreničkih boraca raspoređenih u Ukrajini, što čini veliku većinu osoblja te skupine u zemlji.

Skupina Wagner posljednjih je mjeseci igrala sve istaknutiju ulogu u ruskom ratu u Ukrajini, s plaćeničkim snagama koje su predvodile višemjesečni napad na grad Bahmut u regiji Donjeck.

7:16 - Ruske snage ponovno su preuzele inicijativu u Ukrajini i započele svoju sljedeću veliku ofenzivu u istočnoj regiji Luhansk, objavio je Institut za proučavanje rata (ISW) u svom najnovijem izvješću.

"Predanost značajnih elemenata najmanje tri velike ruske divizije ofenzivnim operacijama u ovom sektoru ukazuje na to da je ruska ofenziva započela, čak i ako ukrajinske snage zasad sprječavaju ruske snage da osiguraju značajne dobitke. Tempo ruskih operacija duž linije Svatove-Kreminna u zapadnom Luhansku "znatno se povećao tijekom prošlog tjedna", dodao je ISW.

Pozivajući se na ruske izvore, thinktank je rekao da izvješća tvrde da ruske trupe napadaju ukrajinske obrambene linije i neznatno napreduju duž granice Harkiva i Luganska, posebice sjeverozapadno od Svatova u blizini Kupjanska i zapadno od Kreminne.

NEW: Russian forces have regained the initiative in #Ukraine and have begun their next major offensive in #Luhansk Oblast. 🧵(1/8)https://t.co/RJk789ogNT pic.twitter.com/imKBU7d5Rq