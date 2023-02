Kako je Orban, danas najveći simpatizer Putina, nekad govorio protiv ruske vojne agresije

Mađarski premijer Viktor Orban danas je najveći simpatizer ruskog predsjednika Vladimira Putina unutar Europske unije, što je stav koji je manje-više zadržao i nakon Putinove agresije na Ukrajinu, ali video snimke Orbanovih nastupa iz 2008., iz doba ruske agresije na Gruziju, pokazuju kako je isti čovjek nekad vrlo jasno govorio protiv ruske vojne agresije na druge neovisne države.

- Uvjeren sam da je na summitu NATO-a donesena pogrešna odluka. Ukrajina i Gruzija trebale su biti primljene u NATO. Takvu odluku treba donijeti prije ili kasnije. Što je prije donesemo, to bolje možemo spriječiti ovakvo nešto u budućnosti - izjavio je Orban u telefonskom javljanju u mađarski televizijski dnevnik nakon ruske agresije na Gruziju u ljeto 2008., o čemu svjedoči video isječak koji je ovih dana objavljen i na Twitteru. Predsjednik tada oporbene stranke Fidesz daje zanimljiv opis kako funkcionira ruska agresorska propaganda. Moglo bi se reći da opis vrijedi i danas, u doba najveće agresije moderne Rusije, one pokrenute invazijom na Ukrajinu, samo što očito ne vrijedi za samog Orbana, koji se od kritičara takve propagande preobrazio u ponavljača ili barem benevolentnog promatrača takve propagande.

In 2008 I urged Central-European and Baltic countries to unite against Russian imperialism and advocated for Ukraine’s and Georgia’s NATO admission. What went wrong? pic.twitter.com/bUVdBuP76W — Young Orban 🇭🇺🇪🇺 (@FiatalOrban) February 4, 2023

- Agresor uvijek ima veliku propagandu. On objašnjava zašto se mora ponašati kao agresor. Tako je bilo i 1956.: da smo slušali Ruse, ispalo bi da smo sami krivi što su oni morali napasti Budimpeštu i zadržati svoju vojsku u Mađarskoj. Ako ih slušamo sada, saznajemo da oni moraju rasporediti vojsku u Gruziji i bombardirati gruzijske gradove jer su ih Gruzijci na to prisilili. Agresor se uvijek tako ponaša. To je imperijalizam - govorio je tada Orban.

Na jednoj drugoj video snimci, gdje govori na stranačkom skupu, Viktor Orban kaže da Mađari ne smiju šutjeti kad se dogodi vojni napad Rusije na neku neovisnu državu, niti smiju moralno relativizirati između agresora i žrtve. Ta izjava zvuči kao žestoka kritika današnjeg premijera Orbana iz usta istog tog, samo mlađeg Orbana.

- Kad neovisna država postane žrtvom vojne agresije, narodi srednje Europe imaju obvezu govoriti o tome jasno. Mi Mađari posebno, zbog 1956., imamo tu obvezu. Kad Rusija vojnom agresijom napadne neovisnu državu, moramo imati jasno moralno gledište. Iskreno, ponekad sam deprimiran kad vidim i čujem što se javno danas govori u Mađarskoj. Postali smo pravi Europljani.

Takva je bila praksa u europskim državama zapadno od nas, prilikom ruske invazije 1968. ili 1956, kad prva reakcija zapada nije osuda agresora jasno i nedvosmisleno. Nego simpatiziranje s agresorom i smišljanje izlike zašto je on to učinio. Ključna činjenica je da Rusija provodi vojne akcije na teritoriju druge neovisne države, Gruzije. To je činjenica o kojoj moramo formirati mišljenje. Sve ostalo su besmislice i moralni relativizam, zaostao iz socijalizma. Budimo jasno oko toga da je vojna agresija vojna agresija - govorio je nekad Orban.

The people of Central Europe have a duty when an independent country is under military aggression to speak out unequivocally. I think we Hungarians are particularly burdened by this duty because of 1956. When an independent state is attacked by Russia we should speak out clearly. pic.twitter.com/D9aZkjZMP2 — Young Orban 🇭🇺🇪🇺 (@FiatalOrban) February 5, 2023

U trećem zanimljivom govoru, održanom 2007. povodom 19. obljetnice utemeljenja stranke Fidesz, Orban je govorio kako su Mađari otvorili vrata prema zapadu i pokazali (izlazna) vrata Rusima, SSSR-u i komunizmu. A na mladim je generacijama, dodao je, da ne dopuste da se ti isti Rusi vrate natrag kroz prozor. - Nafta možda dolazi s istoka, ali sloboda uvijek dolazi sa zapada - rekao je Orban tada.