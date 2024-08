Rusi bombardirali supermarket u Ukrajini: Raste broj mrtvih, ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama

Rusi su ovog petka bombardirali ukrajinski grad Kostjantinovku, ubivši više osoba. Prema izvješćima, bombardiran je supermarket, a pojavile su se i prve snimke napada.

"Ljudi su pod ruševinama. Operacija spašavanja je u tijeku i sve ćemo napraviti da ih spasimo", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u.

Savjetnik ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko javlja da broj mrtvih raste. Trenutačno ih je deset, a ozlijeđenih 35. Prema njegovoj objavi na X-u, Rusi su se za napad koristili raketom X-38.

"Žena iz Kostjantinovke rekla je kako su njena 10-godišnja unuka i zet nestali. Bili su u supermarketu kada je Rusija napala", napisao je.

Vatra koja se rasplamsala nakon napada u međuvremenu je ugašena, potvrdilo je ministarstvo nakon što su objavljene snimke crnog dima kako se nadvija nad gradom. Najveća privatna poštanska služba u Ukrajini, Nova pošta, potvrdila je da su njihovi prostori također pretrpjeli štetu, a jedan zaposlenik dobio je potres mozga tijekom napada.

