Rumunjka Monika: Zmija me ugrizla u venu na splitskoj plaži. Noga mi je bila duplo veća

Rijetko tko očekuje da će odlazak na plažu završiti odlaskom u bolnicu, a još manje zbog zmije. No, upravo se to prošlog tjedna dogodilo Rumunjki Moniki sa splitskom adresom.

Ona se otišla okupati na Žnjan bez da je mogla naslutiti kako nekoliko metara od mora se nalazi zmija. Nemili incident se dogodio u neposrednoj blizini obližnjeg kafića.

- Sunčala sam se u kupaćima, a onda mi je zazvonio mobitel i odlučila sam povući se u hladovinu obližnjeg stabla. Pričala sam, a onda sam samo odjednom osjetila jaku bol. Kada sam pogledala nogu vidjela sam zmiju koja bježi u obližnji grm - kazala je Monika za Dalmaciju danas.

Foto: Dalmacija danas

Sve je bilo puno krvi i pokazalo se da ju je zmija ugrizla ravno u venu.

- Tada me od adrenalina nije ništa boljelo. Uspjela sam ući u auto i odvesti se u bolnicu. Nakon pregleda, doktor mi je rekao da se ne radi o otrovnoj zmiji nakon čega mi je laknulo. Problem je što me zmija ugrizla ravno u žilu i zbog čega je bilo tako puno krvi. Također mi je dezinficirao ranu pošto zmijini zubi mogu biti puni bakterija - ispričala je simpatična Rumunjka

Usprkos tome što se nije radilo o otrovnici, uslijedilo je veliko oticanje noge.

- Danima nisam mogla stati na nogu. Noga mi je bila duplo veća od normalne veličine. Moram kazati da je sve to vrijeme vraški boljelo. Evo sada, desetak dana nakon ugriza, konačno dolazim sebi i mogu se vratiti svojim redovnim obvezama - rekla je Monika.

Doktori nisu uspjeli prema ugrizu zaključiti o kojoj vrsti zmije se radi, ali ovaj nemili slučaj podsjetnik je da opreza nikad dosta.

Preporuke Ministarstva gospodarstva

- Dolaskom toplijih dana zmije se bude iz zimskog sna te kreću u potragu za hranom. Stoga je važno imati na umu da je moguće umanjiti posljedice ili čak i izbjeći susret sa zmijom pridržavanjem nekih osnovnih preporuka. Za bezbrižan boravak u prirodi preporučuje se nošenje odgovarajuće odjeće (dugih hlača) i visoke, čvrste obuće (npr. gojzerice, čizme), kako bi se noge zaštitile od eventualnog ugriza. Također, treba pripaziti gdje se staje, a prije odmora provjeriti mjesto na koje se želi sjesti te ne dodirivati nepregledna mjesta rukama (izbjegavati blizinu grmlja, nakupine kamenja ili granja i sl.) - navodi resorno Ministarstvo.

Njihovu preporuku prenosimo u cijelosti.

"U slučaju nailaska na zmiju ne treba paničariti niti je pokušavati uhvatiti. Potrebno ju je polako zaobići, ako je to moguće i nastojite ju ne uznemiravati. Ako se zmija nalazi na putu koji to onemogućava može ju se pošpricati običnom vodom ili uplašiti udarcima nogom o tlo te pustiti da sama otiđe. Zmije nemaju vanjskih slušnih organa pa slabo čuju zvukove koji se šire zrakom, no zato preko kostiju donje čeljusti osjećaju vibracije tla te ih udaranje u tlo plaši. Zmije nisu agresivne životinje, a pokušat će ugristi jedino ako se osjećaju ugroženo i prestrašeno.

U Hrvatskoj je ukupno 15 vrsta zmija od čega su tri otrovnice (poskok, riđovka i planinski žutokrug) dok je preostalih 12 vrsta neotrovno. U slučaju zmijskog ugriza zmiju se ne smije pokušati uhvatiti ili usmrtiti, kako bi je odnijeli liječniku, jer bi pri tome mogla ponovno nekoga ugristi. Ovo je posebno opasno ako se radi o otrovnom zmijskom ugrizu. Glavni simptom ugriza otrovnice je oticanje tkiva koje se brzo širi od mjesta ugriza, a kao lijek protiv trovanja zmijskim otrovom koristi se posebni protuotrov. Liječnici vrlo dobro znaju prepoznati ugriz otrovnice, a točno određivanje vrste otrovnice u Hrvatskoj nije potrebno jer se za ugrize svih triju naših otrovnica primjenjuje isti protuotrov.

Osoba koju je ugrizla zmija otrovnica trebala bi se smiriti koliko je god moguće te ukloniti odjeću i nakit s mjesta ugriza zbog oticanja tkiva, a ranu pustiti da slobodno krvari bez rezanja ili isisavanja otrova. Ugrizenu osobu je potrebno što prije prevesti do najbliže medicinske ustanove (po potrebi zvati GSS ili 112), a poželjno bi bilo očistiti ranu i imobilizirati ekstremitet koji je zadobio ugriz pomoću nekog čvrstog predmeta i zavoja kako bi se usporilo širenje otrova. Ugrizi nekih neotrovnih zmija također znaju biti vrlo bolni i neugodni, ali mjesto ugriza nikada jako ne otekne. Kao posljedica ugriza neotrovnica moguće su infekcije ozlijeđenog tkiva unesenim mikroorganizmima.

Imajte na umu da:

zmije neće napasti i pokušati ugristi ako se same ne osjete ugroženo i prestrašeno

je za vrijeme boravka u prirodi potrebno koristiti odgovarajuću obuću, odjeću i opremu te se odgovorno ponašati

je pri susretu sa zmijom važno ostati smiren, pokušati zaobići zmiju ili ju uplašiti udarcima nogom/ štapom u tlo

ne treba hvatati zmiju niti ju pokušati ozlijediti

je u slučaju ugriza potrebno potražiti pomoć liječnika

Zmije su dio prirodnog bogatstva te su važne za očuvanje ekosustava te imaju izuzetnu ulogu imaju u kontroli glodavaca. Treba naglasiti kako je u Republici Hrvatskoj strogo zaštićeno 12 vrsta zmija sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19), odnosno Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13 i 73/16). Neke od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim zmijama su sljedeće: namjerno hvatanje ili ubijanje, uznemiravanje, uništavanje ili uzimanje jaja, zatim držanje, prijevoz, prodaja i razmjena", navodi Ministarstvo.

