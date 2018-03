Rođeni nakon 1966. radit će do 67. godine

Pritisnut kritikama da pune dvije godine Vlada nije ništa napravila u vezi s mirovinskom reformom, ministar rada Marko Pavić i premijer Andrej Plenković tvrde da će cijeli posao odraditi do kraja ove godine. Malo je novih informacija u kojem će smjeru ići promjene, izuzev starog načelnog obećanja da će se još više penalizirati raniji odlazak u mirovinu i produljiti radni vijek na 67 godina, ranije nego što to predviđa sadašnji zakon. Hrvati bi po sadašnjim propisima tek 2038. trebali raditi do 67. godine, s tim što je postupno produljenje radnog vijeka sa 65 na 67 godina trebalo početi 2030.

Neslužbeni izvori iz resornog Ministarstva rada i mirovinskog sustava navode da se ta granica spušta pet godina, s 2038. na 2033. godinu, od kada će svi u Hrvatskoj za punu starosnu mirovinu morati raditi do 67. godine. Ako je to točno, to znači da će najavljeno pomicanje utjecati na sve rođene nakon 1966., odnosno sve mlađe od 52 godine – oni će morati raditi do 67 godina života. Usporedbe radi, žene rođene 1956. ove godine odlaze u starosnu mirovinu sa 62 godine.

