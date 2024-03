Ribar nađen 6 mjeseci nakon nestanka: Preživio na - 39 Celzijevih jedući koru drveta

Ljudski duh i upornost kao i želja za preživljavanje u najgorim uvjetima uistinu može biti nevjerojatna. Ribar koji je nestao prije gotovo šest mjeseci i za kojeg se vjerovalo da se dogodilo ono najgore pronađen je u arktičkoj tundri na -39 Celzijevih.

Iscrpljeni 70-godišnji umirovljenik preživljavao je na kori drveta i ribljim zalihama zadnjih nekoliko tjedana prije nego što se ponovo susreo s obitelji. Ribič, čiji identitet u ovom trenutku nije poznat javnosti, otišao je na pecanje prije gotovo šest mjeseci, krenuvši na svom brodu u divljinu Čukotke, najistočnije regije Rusije. No, ubrzo nakon što je napustio svoje selo, rijeka se zaledila i ostavila ga nasukanog gotovo 100 milja dalje.

Međutim, ubrzo nakon što je napustio svoje selo Ust-Belaya, rijeka se zaledila i ostavila ga nasukanog gotovo 100 milja daleko. Kako bi preživio teške uvjete, sklonio se u lovačku kolibu u porječju rijeke Anadyr, gdje se zimi temperature spuštaju do -39C. Preživio je tako što je jeo ribu i koru drveća, te je palio vatru kako bi se ugrijao. No, unatoč svemu tome, nađen je samo nekoliko dana

No unatoč tome što se gostio ribom i korom drveća i palio vatru da se ugrije, umirovljenik je bio na korak do smrti kad su ga pronašli, navode lokalni mediji, piše The Sun.

Kad je nestao, njegova supruga nije odmah kontaktirala policiju jer je njezin suprug znao ići na duže izlete, ali se zabrinula kad se nije vratio za Božić. Policija je zatim organizirala hitnu potragu, te su ga pronašli 100 milja dalje. Prilikom spašavanja činilo se kao da nesretni ribar ne može odgovoriti na niti jedno pitanje. No, kad ga je jedan od spasioca pitao kako je, samo je klimnuo glavom, a kasnije im je rekao da ne bi izdržao još dva-tri dana da nisu došli.

VIDEO Zanimljivo rješenje problema u Koprivnici