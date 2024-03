Mislila je da je pronašla malog ježa pa ga odnijela veterinarki: ‘To uopće nije bila životinja!’

Učiniti dobro djelo uvijek je pozitivna stvar, ali jedna žena ostala je posramljena kada je pokušala spasiti nešto za što je vjerovala da je "mladunče ježa". Naime, ljubiteljica životinja mislila je da je na pločniku pronašla mladunče ježa i pažljivo ga je podigla kako bi ga odnijela kući u pokušaju da mu pomogne, piše Mirror.

Žena se uspaničila kad se maleno stvorenje ujutro nije oporavilo i odmah ga je odnijela u bolnicu za divlje životinje kako bi ga pregledao veterinar.

Međutim, bila je užasnuta kada joj je upraviteljica bolnice Janet Kotze priopćila porazne vijesti - ona uopće nije spasila mladunče ježa, jer je mala kuglica paperja zapravo bila klupko s vrha vunenog šešira. Janet, koja radi u Lower Moss Wood Nature Reserve & Wildlife Hospital, u Knutsfordu, rekla je da je žena dojurila u četvrtak ujutro s kartonskom kutijom ispod ruke i rekla joj da je provela noć pokušavajući natjerati mladunče ježa da pojede nešto hrane iz male posude.

Veterinarka je odnijela kartonsku kutiju na trijažu, ali kad je otvorila poklopac, zapanjeno je otkrila da beživotni predmet u njoj uopće nije životinja. Nakon što je Janet priopćila vijest, ponižena žena je uzviknula "Šališ se", prije nego što je pobjegla s kutijom.

"Otvorila sam kutiju i, pa, nisam mogla vjerovati što vidim. Pomislila sam 'To definitivno nije jež, možda je neka druga vrsta pahuljastog stvorenja'. Shvatila sam da uopće nije bilo živo i podigla sam to i očito s težinom osjetila da to nije jež niti bilo kakva životinja. Vratila sam ga u kutiju, izašla, te rekla gospođi 'To je zapravo kapa sa šešira'. Bilo joj je jako neugodno, ali meni je to bilo simpatično, samo je htjela pomoći i učiniti pravu stvar", objasnila je veterinarka.

Dodala je da joj je to kasnije bilo smiješno. "Ne vjerujem da će ponoviti istu pogrešku, mislim da će sljedeći put provjeriti." A za sve druge buduće spasitelje životinja, Janet je podijelila jedno zlatno pravilo kada je u pitanju sigurnost ježeva. "Zlatno je pravilo da ježevi ne bi smjeli biti vani danju, pogotovo ovakvi mališani, ali ona je učinila apsolutno pravu stvar - osim što to nije bio jež. Uglavnom ako su pronađeni po danu na otvorenom, sigurno nešto nije u redu i treba ih odvesti kod veterinara", poručila je.

