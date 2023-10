VIDEO Dirljiva snimka spašavanja: Majka i sin satima su se skrivali dok nisu došli izraelski specijalci

Izraelske obrambene snage (IDF) podijelile su snimku spašavanja majke i sina koji su satima bili zatvoreni u skloništu tijekom napada Hamasa. Kako je IDF pojasnio, u intervenciji su sudjelovali pripadnici specijalne jedinice "Oketz".

"Nakon sati provedenih u skloništu tijekom Hamasova masakra, naša specijalna jedinica 'Oketz' je ovoj majci i sinu dostavila vijest da su na sigurnom", izvijestile su Izraelske obrambene snage.

After hours locked in the shelter throughout the Hamas massacre, our special unit "Oketz" delivered the news to this mother and son that they’re safe. pic.twitter.com/aByAejb0ia