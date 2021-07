Rekli su mu da ga muči samo žgaravica, samo da bi se pokazalo da mu je preostalo godinu dana života

Britanac Mike Edwards (29) muku je mučio s blagim kašljem koji nikako nije prestajao, no nije obraćao previše pažnje na to. Liječnik mu je kazao kako ustvari ima problema s probavom te da ima žgaravicu, no nažalost pokazalo se kako je ipak nešto puno gore.

U lipnju ove godine, Mike je počeo imati probleme s gutanjem i završio je na hitnoj. Nakon čitavog niza testova, liječnici su utvrdili da 29-godišnjak ima terminalni rak jednjaka.

Liječnici su mladom sportašu rekli kako ima najviše godinu dana života.

- Vikala sam na njega i govorila mu da ode doktorima. Taj kašalj zvučao je kao da pokušava raščistiti grlo. Na kraju otišao je na pregled i rečeno mu je kako ima žgaravicu, te su mu dali lijekove - ispričala je najbolja prijateljica Ashleigh Foster za britanske medije.

Rak jednjaka, inače, rijetko se pojavljuje kod ljudi mlađih od 50 godina.

Edwards vrijeme koje mu je preostalo planira provesti s obitelji i prijateljima.

