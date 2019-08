Reklama izazvala buru reakcija: Mađari, bojkotirajte Coca-Colu, to je gej lobi

Reklamna kampanja Coca-Cole u Mađarskoj pod sloganom “Ljubav je ljubav” prikazuje tri tipa zaljubljenih parova kako uživaju uz ovaj poznati napitak: muškarca i ženu, dvije žene te dvojicu muškaraca koji se smiju s plakata diljem Budimpešte i u ostalim mađarskim gradovima. No dok je to za marketinške znalce na zapadu lišeno kontroverzija, u Mađarskoj je izazvalo buru reakcija. Od konzervativnih medija koji prozivaju homoseksualni lobi, do članova vladajuće stranke koji pozivaju na bojkot poznatog brenda. Dio je to šireg trenda na istoku Europske unije, pri čemu su Mađarska i Poljska najbolji primjeri, širenja skepse prema LGBT aktivistima, a dodaju kritičari, i prema samoj LGBT zajednici.

“Nećemo pod duginu zastavu”

Istvan Boldog, parlamentarac iz Fidesza, konzervativne vladajuće stranke u Mađarskoj, putem svog Facebook profila pozvao je sunarodnjake da bojkotiraju Coca-Colu dok tvrtka ne prestane s kampanjom u Mađarskoj. Vladu u toj zemlji predvodi Viktor Orbán, konzervativni premijer koji je vrlo otvoreno izriče svoje stavove. Njegovi kritičari nazivaju ih krajnje desnima, dok je on taj termin češće vezivao za oporbenu stranku Jobbik, ističući sebe kao pripadnika srednje struje.

Desni portal Pesti Srácok, pak, svojim je čitateljima jasno poručio: “Homoseksualni lobi okupirao je Budimpeštu - neće vam dati mogućnost da ga izbjegnete”.

U Poljskoj, koju pak čekaju izbori za dva mjeseca, LGBT prava kao i utjecaj organizacija koje ih podupiru, jedno je od glavnih pitanja u političkoj areni. Neki su lokalni političari svoje sredine u toj zemlji proglašavali “slobodnima od LGBT propagande”.

Predsjednik vladajuće populističke stranke Pravo i pravda (PiS) Jaroslaw Kaczynski rekao je da “Poljska nikada neće živjeti pod duginom zastavom”.

Usto, nedavno su u konzervativnom poljskom gradu Białystok napadnuti LGBT aktivisti tijekom povorke ponosa. Nadbiskup u Krakovu Marek Jedraszewski na misi prošlog tjedna usporedio je, pak, LGBT pokret s komunizmom.

Isti marksistički duh

– Crvena kuga više nije na našem tlu. Ali to ne znači da nema nove koja želi biti gospodar naših duša, srdaca i umova. Nije marksistička ili boljševička, ali rođena je u istom neomarksističkom duhu. Nije crvena, nego duginih boja – rekao je.

Neki su zapadni mediji, inače neskloni vladama ovih dviju zemalja, stoga zaključili da je LGBT zajednica zauzela mjesto migranata kao glavna meta ksenofobije u istočnoj Europi.

S takvim se ocjenama slažu i neki intelektualci. Edit Zgut, sveučilišna profesorica u Varšavi, smatra da populizam koji zastupaju Orbán i Kaczynski predstavlja “opasan koktel anti-pluralističkih, snažno ksenofobnih elemenata koje slijede pravne i sistemske promjene u obje zemlje”.

– Izazivanje straha protiv unutarnjeg neprijatelja politički se isplati jer kanalizira frustraciju birača prema ciljanim društvenim grupama – smatra Zgut.