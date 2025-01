Razotkriven tajni program, evo kako je Bjelorusija htjela potkopati EU: 'Ovo je Lukašenkova osveta'

Neka migranti idu u Europu - jasna je bila smjernica bjeloruske vlade. Kad je Ihar Kachalau, zamjenik načelnika kriminalističke policije u regiji Minsk, primio dojavu o nestanku nekoliko ljudi koji su iz Afrike doputovali u Bjelorusiju kako bi naučili igrati nogomet, nazvao je Ministarstvo unutarnjih poslova i zatražio savjet. "Ministar je dao izričite upute", rekao je Mikhail Bedunkevich, viši dužnosnik u ministarstvu, u presretnutom razgovoru do kojeg je došao Politico. “Ne bismo se trebali brinuti za migrante u tranzitu prema Europi.” Zastao je na trenutak, a zatim dodao: "Nestali? Sve je u redu, samo da se ne nasele ovdje."

Poziv, koji traje manje od dvije minute, snimljen je u svibnju 2021. godine, a s Politicom su ga podijelili bivši bjeloruski sigurnosni dužnosnici. On, zajedno s nizom drugih presretnutih razgovora i dokumenata te intervjua s bivšim i sadašnjim pripadnicima snaga sigurnosti, otkriva kako su bjeloruske vlasti omogućile pokušaje migranata da dolete u zemlju i ilegalno prijeđu u Europsku uniju. Program hibridnog ratovanja osmišljen je za sijanje političkih razdora u zemljama EU, piše Politico. To je počelo u proljeće 2021. kad je Unija uvela sankcije protiv zemlje zbog gušenja neistomišljenika nakon lažnih izbora koji su državnom diktatoru Aleksandru Lukašenku omogućili šesti mandat predsjednika.

Dokumenti uključuju komunikaciju između bjeloruskih snaga sigurnosti te državnih putničkih agencija i hotela. Oni detaljno opisuju nastojanje da se migracija pretvori u oružje. Od početka programa, najmanje 120 ljudi umrlo je duž bjeloruske granice s Poljskom, Litvom i Latvijom, prema skupini za ljudska prava Human Constanta. Poljski i EU graničari optuženi su za ilegalno vraćanje migranata, a Varšava ovog ljeta planira zatvoriti cijelu granicu s Bjelorusijom u pokušaju da zatvori migracijsku rutu. “Jasno je — ovo je Lukašenkova osveta za nametanje sankcija”, rekao je jedan graničar. “Nastavit će se sve dok EU reagira na sve užase u Bjelorusiji.”

Kada su Lukašenka 2021., otprilike šest mjeseci nakon telefonskog razgovora između šefa policije i dužnosnika ministarstva, upitali naoružava li migrante, on je to demantirao. U svibnju 2021. bjeloruski diktator naredio je vojnim zrakoplovima da prisile zrakoplov Ryanaira s oporbenim blogerom Ramanom Pratasevichem da sleti u Minsk. Kad je EU mjesec dana kasnije odgovorila paketom sankcija, Lukašenko je uzvratio, rekavši da će Bjelorusija prestati s naporima da zaustavi protok narkotika i migranata preko svoje granice s EU. Dokumenti pokazuju da je radio više od toga.

Oglasi koji promoviraju izlete u Bjelorusiju postavljeni su u zemljama poput Iraka. Mnogi su migranti izvijestili da im je neslužbeno obećan lak prelazak u EU. Nakon što su platili između 6.000 i 15.000 dolara za paket, putnici su letjeli u Bjelorusiju. Dobili su vize po dolasku, dočekali su ih predstavnici tvrtke i odveli su ih u hotele — u vlasništvu Predsjedničke uprave za upravljanje imovinom, vladinog odjela koji je izravno odgovoran Lukašenku. Turistima su doista ponuđeni izleti u državna poduzeća, odlasci u lov, posjeti spa centrima, pa čak i odlasci u cirkus — što pokazuju fotografije iz studenog 2021. Ali, turističke tvrtke bile su svjesne da migranti ne dolaze u Bjelorusiju samo zbog posla ili zadovoljstva.

U presretnutom telefonskom razgovoru, Dzmitry Korabau, zamjenik voditelja Oskartoura, privatne turističke tvrtke koja je sudjelovala u shemi, rekao je da su ljudi stigli u Minsk "bez torbi". "Avioni koji lete natrag u svoje domovine su poluprazni", našalio se. Shema je tekla glatko do lipnja 2021., kada su neovisni bjeloruski i zapadni mediji počeli izvještavati o velikom broju stranaca viđenih na ulicama, u kafićima i trgovačkim centrima, povezujući njihove dolaske s Tsentrkurortom, državnom turističkom tvrtkom.

Aliaksei Strelchanka, zamjenik direktora Tsentrkurorta, zove Korabaua 15. lipnja 2021. godine. Zapadni mediji, kaže, dižu uzbunu zbog odbjeglih migranata i on mora o tome izvijestiti svoje "nadređene". Pod svojim "nadređenima", Strelchanka je mislio na Predsjedničku upravu za upravljanje imovinom. Tsentrkurort i Oskartour potom su formalizirali sporazum kojim je papirologija za vize prebačena na privatnu tvrtku. Zahtjeve za vizu podnijele su i bjeloruske tvrtke kao što su Sidon tour i Beregovaya Zvezda. Kasnije su pozivnice počele stizati preko Rusije. Migranti su često letjeli u Moskvu ili Sankt Peterburg pod izlikom studiranja, prije nego što su otputovali u Bjelorusiju.

Prema BelPolu, udruzi bivših službenika sigurnosnih službi koji se sada protive Lukašenkovoj vladavini, shema se razvila između proljeća i jeseni 2021. Režim je u početku jednostavno zatvarao oči kada su pojedini migranti uspjeli prijeći u EU. U presretnutom razgovoru iz tog razdoblja, Korabau je primijetio: "Nije nas briga (ako su nestali), sve dok kupuju povratne karte." U prvim mjesecima krize, migranti koje su stražari uhvatili u blizini granice vraćeni su turističkim tvrtkama koje su ih zatvorile u njihove hotele. “Oni ostaju u sobi. Imam njihove putovnice i telefone... Pod ključem su, a ja imam ključ. Samo su nahranjeni”, rekao je Korabau u drugoj snimci. Početna direktiva bila je da se migrantima ne pomaže, ali i da ih se ne kažnjava, rekao je Uladzimir Zhyhar, predstavnik BelPola i bivši policajac. Za to su vrijeme bjeloruske vlasti promatrale kako će reagirati susjedne EU zemlje.

Do jeseni 2021., bjeloruske vlasti ne samo da su prihvatile protok migranata, već su i usmjeravale dolaske. To je učinjeno po Lukašenkovom nalogu, prema petorici sadašnjih graničara i tri zaposlenika ministarstva unutarnjih poslova. “Svi su razumjeli da se to radi kao odmazda za tvrdolinijaški stav EU-a protiv Lukašenka”, rekao je jedan. “Pojednostavljeno rečeno, pravilo je bilo: ako vidiš migrante, okreni se i ponašaj se kao da ih nema”, rekao je graničar. "Ne bi bilo kazne za to."

“Bilo je zapanjujuće koliko su skupine postale organizirane”, prisjetio se Aliaksandr, još jedan graničar. "U početku nije bilo strukture - samo su jurišali naprijed na neorganiziran način." Situacija je ubrzo dospjela na međunarodne naslovnice jer su Poljska, Latvija i Litva pokušale spriječiti migrante da uđu, ostavljajući tisuće zarobljenih na granici. Neki migranti, iscrpljeni nakon što su danima bili bez hrane, bili su spremni na juriš na granicu, dok su se drugi pokušali vratiti u Bjelorusiju. “Ako su se odlučili vratiti, pritvorila ih je bjeloruska strana i tretirala ih kao životinje. Svatko tko se pokušao vratiti odvučen je natrag na granicu — i pretučen”, objašnjava graničar Kiril.

Danas se, prema Alehu, shema nastavlja, ali umjesto preplavljivanja granice, Lukašenkov režim sada se fokusira na "kvalitetu umjesto kvantitete". Premještanje migranata do granice EU uključuje nekoliko timova: jedinicu za podršku, tim za preusmjeravanje i kvalificirane instruktore. “Migrante treba kontrolirati kako se ne bi raštrkali po zemlji”, rekao je Aleh. "Zato su se tokovi smanjili, ali su se njihova organizacija i priprema očito poboljšale."

