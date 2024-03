Razbijen lanac prostitucije u Rijeci: Mušterije mamile preko oglasnika, podvodile i iskorištavale beskućnicu

Pred Općinskim sudom u Rijeci podignuta je optužnica protiv dvije svodnice, F. M. (44) i Z. M. L. (41), dvije prostitutke, D. O. (31) i S. Č. (44), te dvojice muškaraca, I. O. (64) i V. O. (26), koji su im omogućili prostorije za njihovu djelatnost. Kako stoji u optužnici, F. M. i Z. L. M. poticale su D. O. i S. Č. na pružanje spolnih usluga koje su naplaćivale od 50 do 200 eura. Te su usluge pružale nekad samostalno, a nekad i u paru, u dva stana na području Rijeke.

Oglašavale su se u tjednom Oglasniku "Burza", prikrivajući pravu djelatnost prostitucije u rubrici "Poznanstva" pod nazivom "Zgodna brineta". U oglasu bi pisalo: "Zgodna brineta pruža masažu, dominaciju te nešto više. Dođi i opusti se uz zajamčenu diskreciju", a u oglasima je pisao i broj telefona, piše Index.

Nakon dogovora s klijentom zvale bi ga u stan D. O., pri čemu bi on izašao i van i čekao na ulici u blizini zgrade. U drugim bi slučajevima klijenti dolazili u stan koji je unajmljivao V. O., a on bi nekad dojavljivao njihov dolazak iz parka ili parkirališta u blizini zgrade. Za ustupljeni prostor njih su dvojica dobivali po minimalno 15 eura za pola sata. D. O. i S. Č. bi se nakon svakog odrađenog "posla" sastajale sa svojim svodnicama i s njima dijelile novac u neutvrđenom omjeru.

Svi su oni optuženi i da su podvodili S. T., čiju su tešku životnu situaciju iskoristili. Ona je, stoji u optužnici, prije nego što ih je upoznala, bila beskućnica koja je krala po trgovinama i skupljala boce. Optuženice su joj najprije pružile hranu i smještaj u stanu Z. M. L., da bi je zatim počele oglašavati na oglasniku i podvoditi. Osim toga, dvije su je svodnice tjerale da čisti stambene i poslovne prostore, za što joj nisu davale plaću, te su je tjerale da im krade odjeću i hranu u trgovačkim centrima, a uzimale su joj i socijalnu pomoć.

VEZANI ČLANCI:

Inače, F. M. i D. O. otprije su poznate policiji i pravosuđu, i to po iznudi istarskog poduzetnika 2013. godine, kada je D. O. imala 19 godina. Ona je tada već neko vrijeme znala 56-godišnjaka i dala mu je broj maloljetne prijateljice koja mu je trebala pružati seksualne usluge. Navodno to toga nikad nije došlo, no F. M. i D. O. su iskoristile njihov kontakt kako bi ga ucjenjivale. Poduzetnika su neprestano nazivale i prijetile mu da će mu doći u kuću i firmu te sve reći njegovoj supruzi, a na kraju su od njega iznudile ukupno 88.500 kuna.

GALERIJA Aktiviralo se klizište na Pantovčaku