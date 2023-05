Razara ljudsko meso: U Velikoj Britaniji poznat prvi smrtni slučaj devastirajuće 'zombi' droge

Poznata je prva žrtva razarajuće "zombi droge" u Velikoj Brotniji. Prošlog svibnja preminuo je 43-godišnji Karl Warburton, dugogodišnji ovisnik, a britanski mediji sad pišu kako je utvđreno da je preminuo od ksilazina. Radi se o snažnom sedativu koji se inače koristi za uspavljivanje velikih životinja. Droga rad srca i disanje spušta na opasne razine, a može izazvati velike mrlje trulog mesa kada se ubrizgava, zbog čega se i naziva '"zombi droga". Već je preplavila gradove SAD-a, a među britanskim stručnjacima postoji bojazan da se već proširio i u Britaniji, prenosi Sky News.

Prisutnost ksilazina u Warburtonovoj krvi otkrivena je slučajno nakon što su toksikološki nalazi pokazali čudan podatak o rezultatima njegovog testiranja na lijekove.

VEZANI ČLANCI:

"Zombi droga" preplavila je Los Angeles. Dileri ksilazin miješaju s kokainom i heroinom,a korisnici hodaju kao zombiji, pogrbljeni su te leže na tlu. Najveći problem predstavlja to što se radi o tehnički legalnoj tvari. Gradske vlasti Los Angelesa pokušavaju suzbiti uporabu ksilazina. Medicinske sestre koje su se susrele s posljedicama opisale su rane kao nešto što “izjeda tijelo iznutra prema van”.

Stručnjaci upozoravaju na moguću raširenost koji je na ulici poznat pod nazivom tranq. Testovi na droge nisu prilagođeni njegovom prepoznavanju. Liječnica Caroline Copeland istraživala je Warburtonovu smrt te je upozorila da je vrlo moguće da se droga nalazi na engleskom tržištu, ali da još uvijek nije prepoznata. Dodala je i da bi testovi za drogu trebali biti nadograđeni za prepoznavanje nove droge.

Flesh-eating zombie drug 'tranq' takes over LA streets as users with rotting skin are seen https://t.co/MohLzOTCDg pic.twitter.com/wLvKmwsz6s