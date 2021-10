Ravnatelj Bjažević: Ne pada mi na pamet davati otkaze. Za sad

Odluku što će biti s devet djelatnika splitskog Centra za socijalnu skrb koji se nisu cijepili niti preboljeli kovid, a odbijaju se testirati morat će donijeti ravnatelj Centra Ante Bjažević.

- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, prenijelo je na ravnatelje odluku o postupanju po pozitivnim propisima u vezi daljnje sudbine tih ljudi. To znači da moramo sagledavati od slučaja do slučaja i ponašati se prema Zakonu o radu, Zakon o zaštiti osoba od zaraznih i drugih bolesti, kaznenim zakonom o širenju bolesti itd – izjavio nam je Bjažević kojega smo pitali znači li to da će im morati dati otkaze.

- Ne. Ne pada mi na pamet. Za sada. Zakon me na to tjera, ali pod određenim uvjetima koji se kumulativno moraju ispuniti. Primjerice, zakon o radu propisuje da je osobno uvjetovan otkaz da osoba s namjerom postupa, da to dulje vrijeme traje – kaže Bjažević. Na pitanje nedostaju li im u radu, odgovara potvrdno.

- Teško funkcioniramo bez njih. Tu su psiholog, socijalni radnik, socijalni pedagog, ima ih raznih struka – govori Bjažević.

- Razgovaramo svakodnevno. Ja ni na koga neću ni ne mogu utjecati, svatko ima pravo izbora, ima pravo i protestirati, ali za sve ipak postoje granice. Iskreno se nadam da će kolege na kraju ipak odustati – kaže Bjažević.

Devetoro djelatnika Centra koji odbijaju testiranje u srijedu su, treći dan za redom, ujutro u 7 sati, na početku radnog vremena, bez kovid potvrde pokušali otići na svoja radna mjesta, ali portir ih je zaustavio. Tako su treći dan radno vrijeme provodili pred zgradom. Oni smatraju da im se novim mjerama ukidaju ustavna prava, zadire se u privatnu sferu i ograničava pravo na rad. Podršku su im došli dati i građani nezadovoljni novom odlukom Stožera, ali su ih zamolili da odu.

- Podržavaju nas ljudi, podržavaju nas kolege. Nas ne puštaju unutra, a stranke ulaze u Centar i ne moraju imati nikakvu potvrdu – kažu djelatnici bez kovid potvrde. Smatraju da je obveza testiranja samo korak od obveze cijepljenja.

U ostalim podružnicama koje pokriva Centar za socijalni skrb Split, nema nikakvih problema. Oni koji se nisu cijepili ni preboljeli koronu, testiraju se, kao i 33 djelatnika Centra u Splitu za koje je testiranje organizirano u privatnoj ustanovi stotinjak metra udaljenoj od njihovih prostorija. Za zaposlenike je besplatan, a Centar plaća 100 kuna po testu.