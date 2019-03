Racija u Funku: Pred očima su mi policajci tukli sina

Unutra je ušetao kordon naoružanih interventnih policajaca, svi oklopljeni i pod punom spremom. Jedan od njih došetao se do stola, izvadio pendrek i svom snagom opalio tim pendrekom po stolu i zaderao se: “Svi šutite i neka nitko ne mrda” – počinje likovni umjetnik Andrej Rehak (53) svoju priču o policijskoj raciji koja se u noći sa subote 16. na nedjelju 17. ožujka odigrala u popularnom zagrebačkom klubu Funk smještenom u Tkalčićevoj ulici u samom centru grada. Rehak je tu noć bio u Funku jer je njegova kći slavila šesnaesti rođendan, a nakon što je slavlje završilo, a bilo je tada negdje oko 23 sata, kako kaže, ostao je u klubu u koji su malo iza ponoći došli i njegov sin Rene te prijatelj ovog mladog glumca, skladatelj Mak Murtić.

Samo sam komentirao suludu situaciju

– Prije nego su došli bili su na nekoj predstavi, a zatim na koncertu, i kad je to završilo svratili su u Funk. Nisam nam ni uspio pozvati rundu kad je kroz vrata umarširao kordon od, po mojoj slobodnoj procjeni, 25 do 30 interventnih policajaca koji su odmah počeli trenirati strogoću. Funk prostorom nije prevelik klub, tako da je to izgledalo tako da je na svakih metar kluba stajao jedan policajac i držao na oku ljude koji su ostali sjediti ili stajati u stavu mirno – kazuje Andrej Rehak. Nakon interventne policije u klub su ušli i poreznici kako bi “pročešljali” porezne knjige, a s njima i inspektori iz Ministarstva rada koji su provjeravali radi li tko na crno, te na kraju i policajci u civilu koji su počeli skupljati osobne iskaznice. S obzirom na to da su došli u subotu malo iza ponoći, dakle u vrijeme kad je najveća gužva, ljudi su među sobom negodovali.

– Rekao sam sinu i njegovu prijatelju koji su sjedili sa mnom: “Vidi ih, poredali su se kao da je Al Capone u klubu”, a interventni policajac pod punom spremom to je čuo i mrko me pogledao, krenuo je prema meni, ali se zaustavio. Rekao sam mu da samo komentiram ovu suludu situaciju u kojoj smo se našli, ali sam ubrzo nakon toga zašutio jer mi nije bilo svejedno s obzirom na to kako me gledao – prisjeća se Andrej Rehak. Sama racija potrajala je oko sat i pol, a u jednom trenutku Mak Murtić koji je sjedio s Andrejom i njegovim sinom otišao je na zahod.

– Nitko me ništa nije pitao dok sam išao na WC, nego je odjednom jedan od tih iz interventne banuo unutra, zgrabio me za ruku, zavrnuo mi ju iza mojih leđa i krenuo me gurati prema izlazu iz kluba – napisao je Mak Murtić u svom statusu na Facebooku posvećenom grubom policijskom postupanju. Kad je Andrej Rehak vidio način na koji policajac izvlači Maka iz kluba, krenuo je za njima te samim time napustio svoje mjesto gdje je do tada sjedio. Na ulici ispred kluba policija je tada, kako govori, zgrabila i njega, a zatim i njegova sina Renea koji je automatizmom potrčao za ocem.

– Bespomoćno sam gledao kako mi ti policajci oklopljeni i naoružani do zuba tuku sina i bacaju ga po podu, on im je pokušao izmigoljiti, ali nije uspio, plakao sam od nemoći i ponosa gledajući svog hrabrog sina kako ne želi klonuti jer mu tuku tatu, a istovremeno su tukli i njega – kazuje Andrej Rehak. Cijeli taj kaos koji se odvijao na ulici vidjela je i jedna djevojka koja je počela vikati na policajce i govoriti im da Andreja i dvojicu mladića puste na miru. Prema Andrejevim riječima, tada su zgrabili i nju i krenuli je, zajedno s njima trojicom, nositi uz stepenice prema “maricama” i policijskim vozilima koja su ostala parkirana na Opatovini iznad kluba. Svi su završili u prvoj policijskom postaji na Strossmayerovu trgu.

– Nas troje i ta djevojka sjedili smo u toj maloj sobici iza rešetaka kao da smo najveći kriminalci, mislim da smo tamo proveli kakva četiri sata. Djevojku su u jednom trenutku pustili da iz te sobice ode sjesti u hodnik. Sve četvero dobili smo prekršajne prijave zbog narušavanja javnog reda i mira, rekli su nam da ćemo dobiti poziv na sud, i to je to – završava Andrej Rehak. Međutim, ono što ostaje upitno je zbog čega je zbog porezne inspekcije u klub morao ušetati kordon interventnih policajaca.

– Vlasnik Funka sam od 2003. godine, i ovo je prvi put da su tu u klubu napravili raciju. Porezna inspekcija dolazila je više puta i svaki put je sve bilo u redu, i uvijek su, kako već ide procedura, dolazili s dva-tri policajca. Zadnji put su tu bili lani u svibnju točno na dan finala Lige prvaka, našli su stotinjak kuna viška – govori vlasnik Funka Davor Nigović.

“Neka policija radi svoj posao”

Nadodaje i kako je i on sam, kao uostalom i osoba koja je bila u policijskom sustavu, a bio je i predavač na Policijskoj akademiji, uvijek za to da se poštuju sva pravila, zakoni i procedure, kao i da policiju treba pustiti da radi svoj posao, ali se i naglas pita zbog čega se ovakva racija išla provoditi u njegovu klubu koji, otkako je otvoren, radi bez ikakvih ekscesa. Isto pitanje pitaju se mnogi, pogotovo jer se vijest o događaju brzo proširila i društvenim mrežama, a iako smo isto pitanje postavili PU zagrebačkoj, odgovor do zaključenja ovog izdanja nismo dobili.

Prema Pravilniku o načinu postupanja policijskih službenika propisano je da se planom racije obvezno predviđaju ciljevi, vrijeme provođenja, broj policijskih službenika, izravno nadležni rukovoditelj, mjere, radnje i način na koji će svaki od njih tijekom realizacije postupati, kao i naoružanje i oprema, način i sredstva komuniciranja te mogućnost uključivanja dodatnih snaga i sredstava. Iako su racije prije, pogotovo kasnih devedesetih i ranih dvijetisućitih bile učestala pojava, danas se one provode mnogo manje, a isto tako danas u racijama obavezno sudjeluju interventna i krim-policija, dok su prije umjesto “krimovaca” u racije išli pripadnici temeljne policije.

Najveći incident u Funku bio je kad su se dvije žene međusobno počupale – Funk je mjesto u kojem se okuplja alternativa, nema ni cajki ni Thompsona i slične muzike niti će je biti, barem ne dok sam ja vlasnik. Tu dolaze stvarno svakojaki gosti, studenti, glazbenici, filmaši, umjetnici... Otkako klub radi organizirali smo između 3,5 i 4 tisuće događaja u kojima su, između ostalih, sudjelovali i Arsen Dedić, Rade Šerbedžija, Zijad Sokolović, Jimmy Stanić i stvarno nikada nije bilo nikakvih problema – kazuje vlasnik Funka Davor Nigović. Ističe kako je to mjesto u kojem svatko može pronaći svoj mir, a kako bi to ilustrirao, govori kako je najveći incident koji se ondje dogodio bio “kad su se prije nekoliko godina dvije žene međusobno počupale”.

