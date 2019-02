Maloljetnik bježao policiji pa im razbio službena vozila

Maloljetnik koji je iza ponoći u Solinu bez položenog vozačkog ispita, u automobilu s lažnom registracijom, bježao policiji i pritom oštetio dva policijska službena vozila uhićen je i nad njim se provodi kriminalističko istraživanje.

Policija je izvijestila da je su prometni policajci u 0.55 sati u Ulici Don Frane Bulića u Solinu uporabom svjetlosnih i zvučnih signala pokušali zaustaviti osobno vozilo Golf, ali se vozač odbio zaustaviti, nastavljajući vožnju.

Pritom je, u pokušaju zaustavljanja, udario i oštetio dva službena policijska vozila, nastavljajući s obijesnom vožnjom do Dicma, gdje je je vozilom probio metalnu ogradu i udario u zemljani nasip. Nakon što se vozilo zaustavilo iz njega su pobjegle dvije osobe koje je policija ubrzo pronašla i uz sredstva prisile privela u službene prostorije.

Policija je izijestila da je riječ o dvojici 17-godišnjaka od kojih je jedan vozio bez položenog vozačkog ispita, dok je drugi kod sebe imao pola grama amfetamina. Uz to je policija utvrdila i da se na golfu nalaze "nepripadajuće registarske oznake". Jednom 17-godišnjaku zbog ozljeda je pozvana liječnička pomoć, no on je odbio daljnju liječničku obradu, kažu u policiji.

