Putnici zbunjeni: Pilot spavao sat i pol u prvoj klasi

Putnici zrakoplova United Airlinesa ostali su iznenađeni kada su shvatili da je njihov pilot usred transatlantskog leta skinuo uniformu i otišao odspavati u prvu klasu.

Incident se dogodio tijekom sedmosatnog putovanja od Newarka u SAD-u prema Glasgowu u Škotskoj 22. kolovoza, piše Daily Record.

Iz United Airlinesa rekli su da zrakoplovom upravlja tročlana ekipa te da piloti na transatlantskim letovima moraju uzeti pauzu za odmor. Neki na društvenim mrežama osudili su objavu informacija jer nepotrebno plaši putnike:

This writer and publication (@Daily_Record) should be ashamed of themselves for publishing this grossly negligent story. It incites unnecessary fear in passengers while undermining our industry’s top notch safety culture. https://t.co/c35Dd2W5AY