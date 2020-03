Putin si za pet sati omogućio da na vlasti bude dulje od Staljina

Zauvijek predsjednik. Tako je ruski portal Meduza opisao jučerašnji šokantni obrat u tamošnjem političkom sustavu koji bi Vladimiru Putinu (67) trebao omogućiti da vlada kao predsjednik zemlje do 2036. godine. Vladajuća stranka Ujedinjena Rusija jučer je predložila, a parlament potvrdio, da se resetiraju predsjednički mandati što znači da bi se 2024. Putin mogao kandidirati kao da se tek prvi put, a ne peti, natječe za predsjednika zemlje. Putin je jučer to podržao tijekom govora u parlamentu i tako sam sebi otvorio put za dva nova mandata do 2036., kada će imati 84 godine.

– Ta bi opcija bila moguća, ali pod jednim uvjetom, ako Ustavni sud kaže da ovaj amandman ne bi kršio ustavna načela – birokratskim je rječnikom ruski predsjednik jučer potvrdio da želi ostati na čelu zemlje i nakon 2024. kada se prema postojećem ustavu nema pravo kandidirati za novi mandat.

Opozicija očekivano ljutita

Jučer je u Rusiji trebao biti samo uobičajeno turbulentan dan: zemlja se trebala primarno zamarati “naftnim ratom” koji Moskva vodi sa Saudijskom Arabijom, a parlamentarci su se spremali glasati za ustavne amandmane koji su trebali promijeniti politički sustav zemlje, ali ne i eksplicitno ostaviti Putina na vlasti praktički do kraja života. A zatim je pri glasanju o amandmanima parlamentarka Valentina Tereškova, koja je 1963. postala prva žena u svemiru, predložila da se resetira broj Putinovih mandata na nulu što znači da se 2024. može ponovno natjecati na izborima za mjesto lidera zemlje. Amandman kaže da se predsjednički mandati prije donošenja novog ustava jednostavno ne računaju.

Jučer rano poslijepodne nastao je u Dumi maleni šok, koji je prema mnogim analitičarima bio tek insceniran, a parlament je uzeo stanku da bi kontaktirao Putina, čovjeka o kojem skupština glasa. On je zatim došao u Dumu i tamo održao govor s nekoliko uobičajenih i općenitih krilatica o potrebi jačanja funkcije predsjednika zemlje te je rekao da ne podržava ustavni amandman koji mu omogućuje praktički vječnu vladavinu, ali mu se ni ne protivi. Rekao je da će građani Rusije na referendumu 22. travnja moći potvrditi ili odbaciti ustavne amandmane i da će njegovu mogućnost kandidature 2024. morati potvrditi i Ustavni sud, a analitičari se slažu da šanse da Putinu zabrane kandidaturu praktički ne postoje. Neki su proces usporedili s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom koji si je mogućnost vladanja produžio doživotno, ukinuvši mandatna ograničenja. Zanimljivo, nedavno se Putin izjasnio protiv svog ostanka na mjestu predsjednika nakon 2024. kako se ne bi ponovila scena u Sovjetskom Savezu u 1980-ima kada su “lideri ostajali na čelu zemlje do smrti”. Jučer je u govoru u parlamentu rekao da “ne krije da je tada bio u krivu”.

– Bila je to netočna izjava zato što u sovjetska vremena nisu postojali izbori – rekao je Putin, a amandman je uskoro usvojen.

Ova je Putinova odluka, koju su kritičari opisali kao igrokaz koji je procesu davao dojam spontanosti koje zapravo nije bilo, očekivano potaknula različite reakcije. I dok su političari bliski vlastima podržali razvoj događaja, glavni opozicionar u zemlji Aleksej Navaljni jučer je na društvenim mrežama napisao da očekuje da će sljedeća velika inicijativa zasigurno biti odluka da se zbog straha od širenja koronavirusa zabranjuju svi javni događaji sljedećih šest mjeseci. Time je mislio upozoriti na moguće ponavljanje već viđene prakse ruskih vlasti u suzbijanju prosvjeda. Jedini koji su u parlamentu glasali protiv amandmana koji će Putinu omogućiti 16 godina nove vlasti bili su komunisti, jedina stranka koja u ruskoj Dumi pokazuje bilo kakve znakove nezavisnog djelovanja.

Portal Meduza iznio je još jednu zanimljivu tezu: parlamentarcima je trebalo pet sati da bi predložili, sagledali i zatim usvojili odluku da Putin može vladati još 16 godina. Jasna je to kritika tamošnjeg parlamenta i političke kulture. Ostane li ruski predsjednik na vlasti do 2036., odradit će ukupno 32 godine na čelu zemlje što će biti dulje i od diktatora Josifa Staljina koji je Sovjetskim Savezom vladao od 1924. do 1953. Podsjetimo, Putin vlada Rusijom bez prave konkurencije od 2000., s time što je jedan predsjednički mandat odradio i Dimitrij Medvedev koji je pod budnom palicom tadašnjeg premijera Putina svom šefu tek čuvao fotelju od 2008. do 2012. godine.

Čeka ih još referendum

Jučer su parlamentarci glasali i o drugim ustavnim amandmanima koje je u siječnju najavio Putin, a nakon čega je vlada Dmitrija Medvedeva podnijela ostavku. Kao premijer zatim je postavljen tehnokrat Mihail Mišustin. Ustavni su amandmani jučer usvojeni u drugom čitanju, a za koji dan trebala bi ih potvrditi oba doma parlamenta, nakon čega će ih 22. travnja morati na referendumu potvrditi i građani.

Novi bi ruski ustav trebao opisivati brak kao zajednicu muškarca i žene te bi trebao jamčiti da će mirovine i minimalne plaće rasti s rastom troškova života. Isto će tako zapisati i važnost “vjere u Boga” za Rusiju te će zabraniti omalovažavanje sovjetske žrtve u Drugom svjetskom ratu.