Putin: Rat gotov čim se Kijev preda i ispuni sve što tražimo

Ukrajina je jučer još uvijek zbrajala ljudske žrtve nakon što je u ponedjeljak ruska vojska raketom pogodila trgovački centar u gradu Kremenčuku. Najmanje je 18 ljudi poginulo, a još 21 osoba vodila se kao nestala. U trenutku ruskog napada, između 200 i tisuću ljudi bilo je u centru. Tog istog dana ukrajinski lider Volodimir Zelenski apelirao je na čelnike zapadnih sila tijekom sastanka skupine G7 da pomognu njegovoj zemlji završiti rat s Rusijom do zime jer će se nakon njezina dolaska uvjeti za borbu njegovih vojnika pogoršati. Jučer je bio 125. dan rata koji je protiv Ukrajine pokrenuo ruski predsjednik Vladimir Putin, a Kremlj je poručio Kijevu: rat će biti gotov čim kapitulirate.

Teški dani za Kijev

Zelenski je napad na Kremenčuk opisao kao "jedan od najgorih terorističkih napada u europskoj povijesti".

– Miran grad, s običnim trgovačkim centrom sa ženama, djecom, običnim civilima unutra. Samo bi totalno ludi teroristi, kojima nije mjesto na Zemlji, mogli raketama pogoditi ovaj objekt – rekao je ukrajinski predsjednik.

Lideri sastanka G7, grupe od sedam najbogatijih zemalja Zapada, opisali su ovaj napad kao "ratni zločin". Moskva pak je jučer priznala udar na Kremenčuk, tvrdeći da su napadnuta "skladišta u kojima se nalazilo oružje i streljivo iz EU i SAD-a". Detonacija streljiva potom je izazvala požar u "trgovačkom centru koji nije više u funkciji", tvrdi rusko ministarstvo obrane. No, izvještaj BBC-ja u potpunoj je opreci s tvrdnjama ruskih vlasti da trgovački centar nije radio – razgovarali su s više ranjenika koji su u tom trenutku radili u trgovinama ili su u njima kupovali.

Foto: Stringer/REUTERS REUTERS/Anna Voitenko Photo: Stringer/REUTERS

U drugom priopćenju, ruske vlasti poručile su napadnutim Ukrajincima: rat može biti gotov ako se predate.

– Ukrajinska strana može odmah okončati sukob. Samo treba narediti nacionalističkim postrojbama da polože oružje, treba narediti ukrajinskim vojnicima da polože oružje i treba provesti u djelo sve uvjete koje je postavila Rusija. Tako bi sve bilo završeno u roku od jednog dana – rekao je novinarima Dmitrij Peskov, Putinov glasnogovornik. Peskov je dodao da se "specijalna vojna operacija" odvija prema planu te da ne postoje kalendar ili rokovi za rusku vojsku, već se ona ravna prema izjavama predsjednika.

Bivši ruski predsjednik i premijer Dmitrij Medvedev rekao je pak u ponedjeljak da bi bilo kakva prijetnja Krimu, koji Rusija smatra dijelom svog teritorija, od zemalja NATO-a vodila trećem svjetskom ratu. Tu je mogućnost Medvedev nazvao "kompletnom katastrofom".

S druge je strane CNN izvijestio da neki savjetnici američkog predsjednika Joea Bidena sve manje vjeruju da će Ukrajina biti sposobna vratiti sav oteti teritorij. Pitaju se bi li Zelenski trebao promijeniti definiciju toga što bi predstavljala ukrajinska pobjeda, no naglašavaju da to ne znači da Washington planira pritisnuti Kijev na teritorijalne ustupke Rusiji kako bi se zaustavio rat.

Bivši hrvatski ministar, danas vojni komentator Večernjeg lista Ante Kotromanović u studiju Večernjeg lista komentirao je događanja na bojišnici u Ukrajini.

– Jasno je iz izjava ruskog političkog i vojnog vodstva, Putina i ministra obrane Sergeja Šojgua, da se kraj ne nazire. Za Ukrajince bi bilo idealno da se Rusi zaustave kad osvoje ove dvije regije koje će definitivno osvojiti. Zbog grčevite obrane Ukrajinaca to se sad odužilo, ali po svim procjenama možemo očekivati širenje sukoba. Po svemu sudeći, Rusi će grupirati snage na jednoj fronti i tu koncentrirati gomilu ljudi i tehnike te na taj način lomiti ukrajinsku obranu. Slijede vrlo teški i neizvjesni mjeseci za ukrajinsko političko vodstvo – govori Kotromanović.

Uzdrman moral vojske

– Gubitak Sjeverodonjecka za Kijev je bio veliki poraz. Vidjet ćemo kako će organizirati svoju obranu s obzirom na to da znamo da im kronično nedostaje topništva, sad već i uvježbanog ljudstva, i to je definitivno uzdrmalo moral ukrajinske vojske. Možemo li očekivati da će ukrajinska vojska u idućih nekoliko mjeseci formirati neke ozbiljne snage iz pričuve pa da bi mogli krenuti u protunapad? Čak i ako uspiju naći ljude, ja ne vidim tehniku koja će ih pratiti. Oni moraju imati 500 do 700 tenkova, nove raketne sustave, ovo što su dobili od SAD-a nije dovoljno – smatra Kotromanović.