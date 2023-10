Putin o Srbima: 'Moguće ih je uništiti, ali ne slomiti i pokoriti. Zapad to ne razumije'

Ruski predsjednik Vladimir Putin govorio je na međunarodnom forumu u Valdaju o brojnim temama, a osvrnuo se i na politiku Zapada prema Srbiji. Ustvrdio je, između ostaloga, kako je Srbe moguće "uništiti", ali ne i "slomiti".

"Puno sam puta čuo: 'Moramo ih pritisnuti, to je slaba karika'. Zašto baš Srbe treba slomiti? Da budem iskren, ne znam", kazao je Putin, kako prenosi Telegraf.rs, te nastavio: "U otvorenim razgovorima s pojedinim čelnicima, dok smo još imali normalne odnose, govorili su mi: 'Moramo pojačati pritisak'. Pitao sam zašto i nije bilo odgovora. Samo tako, uspostavljena je takva filozofija, paradigma, tako treba raditi – više pritiska".

Putin je naveo i kako se nada da će Zapad shvatiti kako je konstruktivnije pregovarati, nego vršiti pritisak.

“Ali Srbi nisu takav narod, to nije takva povijest, to je druga kultura. Možda je ovo što ću reći grubo - moguće ih je uništiti, ali ih je nemoguće slomiti i pokoriti. Zapad to ne razumije, ali nadam se da će prije ili kasnije doći do razumijevanja, da će se shvatiti da je ipak konstruktivnije pregovarati nego pokušavati vršiti pritisak na njih", rekao je Putin.

