Kakvu je to nuklearnu raketu Rusija uspješno testirala? Zapad ju je prozvao 'oružjem sudnjeg dana'

Ruski predsjednik Vladimir Putin na susretu ruskog think-tanka Valdai kluba objavio je završetak razvoja novih naoružanja koja je najavio prije pet godina. – Sada smo zapravo dovršili rad na naprednim strateškim naoružanjima o kojima sam govorio i najavio ih prije nekoliko godina. Izvršili smo posljednji uspješan test globalne krstareće rakete na nuklearni pogon Burevestnik – kazao je Putin.

Nova je oružja Putin najavio u govoru ruskoj Dumi 1. ožujka 2018., a do sada su u upotrebi pokazane rakete Kinžal koje je tada Putin predstavio kao hipersonične. U istom je govoru u četvrtak najavio i kako će još jedno od tih oružja, strateški raketni sustav RS-28 Sarmat koji je u NATO-u dobio kodno ime Sotona, uskoro ući u masovnu proizvodnju.

– Zapravo smo završili s radom na Sarmatu, superteškoj raketi. Pitanje je da samo trebamo finalizirati neke procedure na čisto administrativni i birokratski način i nastaviti s njihovom masovnom proizvodnjom i rasporediti ih na borbenu dužnost. To ćemo učiniti u bliskoj budućnosti – rekao je Putin.

Putin govori daje dovršen razvoj i još jednog hipersoničnog sustava, Avangard, protubrodske hipersonične rakete Cirkon, zatim Posejdon podvodnih plovila bez posade s nuklearnim naoružanjem. Putin je najavljivao 2018. kako se redom radi o oružju potpuno drugačijih karakteristika, posebno ističući da su nebalističkih putanja pa im današnja protuzračna obrana ne može ništa.

VEZANI ČLANCI:

Kod Burevestnika, riječ je o nuklearno pogonjenoj raketi s nuklearnom bojevom glavom. Zbog takvog pogona tvrdnje kako se radi o raketi praktično neograničenog dometa, odnosno da je globalna, i mogu biti autentične. Ideju koja potječe još iz Sovjetskog Saveza prihvatio je Putin, a to je uočio i Zapad te ga prozvao "oružjem sudnjeg dana" kodirajući ga Skyfall. U jednom testiranju Burevestnika 2019. godine došlo je do detonacije koja je ubila pet znanstvenika koji su radili na razvoju te rakete, a uslijedio je i nagli rast radioaktivnosti u toj bazi na Bijelom moru. Interesantno je da se ovaj incident dogodio nakon što je objavljeno kako su dovršeni testovi na nuklearnom pogonu za ovu raketu. Burevestnik je razvijan na Novajoj zemlji, prostoru na Arktiku gdje je Sovjetski Savez i inače testirao takve sustave. Koliko je do sada poznato, za lansiranje Burevestnika, ime je dobila po morskoj ptici, koristi se lanser te odvojivi booster raketa na kruto gorivo.

Termonuklearna raketa

Navodno je skoro dva puta veća od Kh-101 s krilima smještenim na vrhu trupa i nekoliko puta teži od te konvencionalne ruske rakete zbog čega je ne mogu nositi bombarderi Tu-160 i Tu-95. U svakom slučaju, trebala bi biti riječ o termonuklearnoj raketi gdje iz nuklearnog reaktora dolazi energija za njezin pogon, toliko obilata da se u zraku može nalaziti praktično neograničeno.

VIDEO Napad na Krim: Raketa doletjela u sjedište crnomorske flote