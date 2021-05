Puljak: Vi ucjenjujete ljude, boje se HDZ-a. Mihanović: Ivošević je uvrijedio Splićane

U emisiji Otvoreno danas su se sučelili kandidati za splitskog gradonačelnika, Ivica Puljak i Vice Mihanović.

Mihanović je rekao kako će o mogućim koalicijama razmišljati kad postane gradonačelnik.

- Što se tiče pitanja s kime nikad ne bi koalirao - nikad ne bi koalirao s desnom rukom Ivice Puljka gospodinom Bojanom Ivoševićem jer je to čovjek koji je uvrijedio veliku većinu Splićana. On je svojom fotomontažom pa je stavio muški spolni organ na katedralu Sv. Duje. Imam loše mišljenje o tom gospodinu, smatram da je lažni aktivisti koji je svoju karijeru počeo u HSP-u, nastavio u SDP-u, bio aktivisti i sad se priključio gospodinu Puljku. Jučer smo imali sučeljavanje kandidati i zamjenici i nisu se odazvali gospodin Puljak i njegovi zamjenici. Očito su procijenili da je gospodin Ivošević konfliktan i čuo sam da ga je gospođa Marijana sakrila u ostavu - rekao je Mihanović, piše HRT.

Puljak kaže pak kako 'neće butigu u svoju politiku'.

- Gradsko vijeće ima 31 člana: 9 je HDZ, 4 je Kerum i kako su sad Kerum i HDZ u koaliciji ima ih 13. Oni su se bili malo posvađali prije izbora pod navodnicima pa su sad ponovno u koaliciji. Ali 18 drugih vijećnika je vrlo jasno reklo da ili podržava mene direktno ili da su za promjene i da neće podržavati uzaludno trošenje javnog novca, što znači da neće podržavati HDZ. Ili su rekli da neće podržavati Keruma što znači da niti jedan od 18 sigurno neće s HDZ-om i Kerumom. Kako pristupamo tim ljudima mi ćemo im ponuditi borbu za opće dobro. Siguran sam da niti jedan od tih vijećnika odabrati osobni interes ispred općeg dobra jer se tako ponašaju, tako govore i tako djeluju i neki su već bili politički aktivni i bili su protiv HDZ-a i Keruma i uvjeren smo da ćemo imati stabilnu većinu u gradskom vijeću - rekao je Puljak.

- Gospodin Puljak i stranka gospodina Puljka i predsjednica stranke gospođa Puljak poznati su po tome da njihovi suradnici bježe od njih glavom bez obzira. U prvom sazivu gradskog vijeća pola, u drugom sazivu dvije trećine. Što se tiče većine, treba malo pročitati objave svojih kolega koji ga nazivaju smiješnim likom, koji pozivaju birače da glasaju po savjesti, tako da mu se većina od ovih 18 očito priviđa - replicirao je Mihanović Puljku.

- Svaki kandidat koji je rekao da je glasao po savjesti je rekao da je za promjenu i vrlo je jasno da je on za nas. Jeste se možda nekad upitali zašto nitko ne odlazi iz HDZ-a? Zato jer oni svoje članove ucijene egzistencijom, poslom i zato nitko ne odlazi ili odlaze vrlo rijetko. Ucjenjuju ljude. Poručujem građanima ne morate ih se više bojati. U ponedjeljak kad se probudite HDZ više neće biti na vlasti u Splitu i ne morate se više bojati ničega - uzvratio je Puljak.

- Poznati smo kao ucjenjivači i otmičari. Dakle desna ruka gospodina Puljka u kampanju kada smo predali potpise, 14.600 potpisa javno dao izjavu da sam ja prijetio ljudima koji rade u ugostiteljstvo, konobarima, osoblju. To je samo nastavak objeda kojima je gospodin Puljak sklon. On ima pristojno lice, umiveno, a s druge strane jako otrovan jezik. Čovjek ima pravo govoriti, ali to uglavnom budu neistine - rekao je Mihanović.

- Kad smo već kod glasova, gospodin Mihanović ima 14.600 potpisa, a dobio je samo 992 glasa više. To se nikad nije dogodilo u hrvatskoj politici. Vi zaista ucjenjujete ljude, ljudi se boje HDZ-a, a ne moraju se više bojati, to će vrijeme završiti u nedjelju - kazao je Puljak.

VIDEO Puljak citirao Mihanovića