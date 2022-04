Puljak: Plenković će pokušati napraviti sve da HDZ ponovno zauzme Split

Na sastanak koji je sazvao splitski gradonačelnik Ivica Puljak sa svim političkim opcijama u Splitu nisu došli predstavnici HDZ-a i HGS-a pa nije postignut dogovor o ostavkama svih vijećnika i raspuštanju Gradskog vijeća iako svi tvrde kako će dati ostavke.

Ipak, donijeli su zaključak da će se sljedeći tjedan održati sjednica Gradskog vijeća na kojoj će se donijeti odluka o raspisivanju kotarskih izbora 26. 6. 2022. kako bi se dala prilika Vladi da svi izbori u Splitu budu u jednom danu. Puljak je najavio kako će vijećnici Centra, njih sedam, nakon te sjednice podnijeti ostavke.

– Dovoljno je 16 ostavki da se raspusti Gradsko vijeće, dakle uz naših sedam još 9 HDZ-ovih vijećnika pa ih još jednom pozivam da to i naprave. Neka pokažu hrabrost. Zamjenik Ivošević i ja ostavke ćemo podnijeti do kraja ovog tjedna. Zamjenik Kuzmanić će ostavku pripremiti, a urudžbirat će je s članovima HDZ-a. To je tako jer HDZ-u ne vjerujemo, prevarili su nas mnogo puta. Svjestan sam da će Plenković i Vlada napraviti sve da opet preuzmu grad Split. Jučer su dali mišljenje Ministarstva koje je suprotno mišljenju pravnih stručnjaka. Zato pozivam hrabre članove HDZ-a neka podnesu ostavke drugi tjedan s Kuzmanićem i da idemo na izbore – rekao je Puljak nakon sastanka.

– HDZ će pronaći bilo koji način da se ne raspusti Gradsko vijeće jer su kukavice. Oni žele preuzeti Gradsko vijeće bez izbora – smatra Puljak.

Vice Mihanović, predsjednik splitskog HDZ-a, kaže kako više ne želi sudjelovati u ovom performansu.

– Nema što nas gradonačelnik pozivati, mi nismo pozicija, nego opozicija, nije nas ni ranije pozivao. Isto tako, mi nismo generirali ovu krizu, već je to učinila njegova vlast. Ostavke je najavio pa neka ih i daju. Najpoštenije bi bilo da ih daju Puljak i oba njegova zamjenika, sva trojica zajedno, nakon čega ćemo ostavke dati i mi, svi vijećnici HDZ-a – tvrdi Mihanović.

Neki vijećnici ne čekaju dogovor, u srijedu je Tamara Visković, vijećnica stranke Možemo! prva predala svoju ostavku. I Most je ovjerio ostavke triju svojih vijećnika, a predat će ih nakon što odrade sjednicu Gradskog vijeća.

– Nećemo kalkulirati ni čekati da drugi daju ostavke. Mi smatramo da već dva mjeseca tapkamo u mjestu i bavimo se samo jednom temom i to treba prekinuti. Izbori su najbolje rješenje, neka građani kažu što misle o svemu – rekao nam je Josip Markotić iz Mosta.