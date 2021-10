Puljak optužio Plenkovića da koči razvoj Splita, javio se Butković: 'To je bezočna laž'

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak u Splitu je dao intervju za N1 u emisiji Točka na tjedan, a govorio je o najnovijim zbivanjima na gradskoj političkoj sceni.

- Imali smo sjednicu Gradskog vijeća i na sjednici koja se pretvarala u cirkus, mi smo predložili oporbi da se raspusti Gradskog vijeće. Sad smo manjinska uprava u Gradu Splitu, ali nas to nije pokolebalo da i dalje radimo - rekao je Puljak. Napomenuo je da nisu željeli imati stranačke ljude.

- Mi nismo željeli imati stranačke ljude. Nema vaših i naših. Mi smo svim građanima htjeli pružiti priliku. Mi smo napravili 150 imenovanja u raznim vijećima i više od 90 posto ljudi nisu članovi niti jedne stranke, a ostali su iz svih stranaka. Gradske tvrtke i gradska uprava nije stranački plijen. To moraju biti profesionalci. To je jedini način da svi građani Splita imaju iste šanse. Nitko od nas ne bježi od toga da postoje stranke i ljudi u strankama. Ali ti ljudi moraju biti svjesni da rade za javne interese - rekao je.

- Uveli smo red u Grad Split i pokazali da nitko u ovom gradu tko radi nelegalno to ne može raditi. Napravili smo projekte za izgradnju vrtića i škola. Napravili smo projekte za izgradnju školskih dvorana. Jako smo se puno bavili razvojem raznih projekata i završavanje projekata koje smo naslijedili iz proteklih vlasti. Ono što je bilo dobro i što je protekla vlast radila dobro, mi ćemo to nastaviti. Mi smo pokazali kojim smjerom grad treba ići. Trideset godina stagancije grada se ne može ispraviti u nekoliko mjeseci - odgovorio je na upit što je napravio u svojih 100 dana na čelu grada.

S novim prijedlogom proračuna će uskoro, kaže, izaći pred javnost.

- Moramo neki novac uštedjeti kako bismo vratili dugove. Održavanje cesta i nogostupa pati zbog toga što nisu vraćeni neki dugovi. Slijedi nam štednja u određenim segmentima. Mi ćemo neke od vrtića i školskih dvorana financirati kroz europske fondove - ističe.

Govoreći o odobravanju koncesije na Žnanju, Puljak misli da je problem - Plenković.

- Ministar Butković je u nekoliko navrata rekao da je što se njih tiče sve spremno i to je poslano Plenkoviću i Vladi da to stavi na Vladu. Ja ovim putem pozivam premijera Plenkovića da riješi taj problem koncesije, da napokon odluči tko će dobiti koncesiju, da se taj problem zaista može realizirati. Ja se nadam da će tu tvrtku dobiti tvrtka Žnjan d.o.o. koja je tvrtka Grada Splita i da ćemo početi realizirati taj projekt. Mislim da Plenković u ovom trenutku treba prestati blokirati razvoj Grada Splita i da se treba maknuti od jeftine politike. Treba shvatiti da su oni izgubili ove izbore, treba to pregrmjeti na neki način i zaista ne smije više kočiti ovaj grad. Mislim da je sad problem u njemu osobno - rekao je.

Direktno proziva Plenkovića da odluči jer je, kako kaže, odluka na njemu.

- To i njegovi ministri kažu da je to kod njega i na njemu i ja ga pozivam da on odluči i da riješi taj problem koncesije i da dodijeli koncesiju onome kome misli da trebaju i da ne blokira Grad Split - poručio je Puljak.

Nedugo nakon Puljkova istupa na televiziji N1 s reakcijom su se javili iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u kojem navode da žele demantirati, kako kažu, 'nekoliko pogrešnih konstatacija gradonačelnika'. Isto tako, ministar Butković reagirao je na Twitteru gdje je odgovorio gradonačelniku Spltia.

Današnji istup gradonačelnika Puljka zaista nije imao nikakvog smisla. Nažalost, njegovo nesnalaženje u upravljanju gradom koje je dosad pokazao nije opravdanje da ovako bezobrazno laže o koncesiji na Žnjanu i dezavuira sve što @VladaRH čini za razvoj Splita proteklih 5 godina! pic.twitter.com/QROCaCsYXl — Oleg Butković (@OlegButkovic) October 31, 2021

- Naime, gradonačelnik Puljak je tvrdi kako Vlada, odnosno sam predsjednik Vlade, koči razvoj grada Splita kroz navodno odugovlačenje s donošenjem odluke za koncesiju na pomorskom dobru u uvali Žnjan. Navedena tvrdnja je u potpunosti neutemeljena i netočna budući da je sam postupak davanja navedene koncesije prišao kroz redovan postupak, kao i bilo koja druga odluka koja je u proceduri donošenja na Vladi Republike Hrvatske. U ovom trenutku traje proces prikupljanja mišljenja od nadležnih državnih tijela a sve kako bi se uskoro donijela navedena Odluka. Dakle, nema govora o kočenju ili oduživanju s odlukom kako gradonačelnik Puljak danas tvrdi, započinje priopćenje Ministarstvo kojem je na čelu Oleg Butković.

- Nadalje, u prilog tome da Vlada na čelu s predsjednikom Plenkovićem radi sve upravo kako bi se Grad Split čim više razvio, u nastavku navodimo samo najvažnije započete projekte u prometnom sektoru za vrijeme mandata ove Vlade. Riječ je o projektima poput novog ulaza u Split - čvor Vučevica na A1 - tunel Kozjak - čvor na DC8 - trajektna luka Split, projekta izgradnje nove pristupne i izlazne ceste iz trajektne luke Split - “interventni izlaz iz luke“, nove multimodalne platforme splitske aglomeracije Solin - Stobreč - Dugi Rat - Omiš, rampe na ulici Zbora narodne garde, daljnjim koracima u provedbi projekta „Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita“. Također tu su projekti u realizaciji poput rekonstrukcije i dogradnje Obale kneza Domagoja u Gradskoj luci Split vrijedan 42,6 milijuna kuna, nabava novih autobusa za javni prijevoz te mnogih drugi.

Tijekom posljednje tri godine na svim ovim projektima je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao nadležno tijelo, uz tvrtke iz resora, intenzivno surađivalo sa splitsko-dalmatinskom županijom te s Gradom Splitom, a sve kako bi se čim prije pokrenuli navedeni projekti. Rezultati toga počinju biti vidljivi budući da su nedavno otvoreni radovi na projektu izgradnje rampe na raskrižju Ulice Zbora narodne garde i Ulice Domovinskog rata. Pokretanje ovog ali i ostalih gradilišta na području Splita označava ujedno i pokretanje velikog investicijskog ciklusa u grad Split i okolicu, a što će u konačnici osigurati smanjenje gužvi, veću sigurnost i bolju povezanost. To je ujedno i jedan od strateških ciljeva ove Vlade o čemu i govore svi pokrenuti projekti, zaključuje se u priopćenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.