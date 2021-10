Plenković o Milanoviću: To se zove puzajući državni udar. To je bez presedana

Premijer Andrej Plenković boravi u Dubrovniku gdje je dao izjavu novinarima. Komentirao je između ostalog sukob predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Maria Banožića u Požegi. Naime, Milanović je zabranio održati govor Banožiću na svečanosti Banožić je rekao da se to dogodilo po prvi put u povijesti te zatražio ostavku načelnika glavnog stožera Oružanih snaga RH Roberta Hranja.

"Prvo ja nisam od toga ništa vidio. Vido sam samo jedno nedopustivo ponašanje, to se zove puzajući državnim udarom. To je bez presedana. Imate predsjednika koji u godinu dana krši zakon o sudovima pri predlaganju kandidatkinje za Vrhovni sud. Zatim krši Zakon o obrani. Treće, ne poštuje zakone o blagdanima. Ne čestita Dan državnosti. To je što javnost treba znati", dodao je.

"9. studenoga će se održati i Vijeće za obranu i Vijeće za nacionalnu sigurnost gdje ćemo sve to imati. Ovo što je on učinio je da je osnažio ministra, on je jači ministar nego prije i bit će ministar dok Vlada ima većinu", kazao je Plenković.

Ne znam što je točno s Hranjem bilo, dodao je Plenković. "Ja ću vidjeti što se dogodilo kada dođem u Zagreb", kazao je."Ovo nije prepirka ovo je nezakonito ponašanje. Upozoravam TV kuće da te lažne teze o prepirki miču iz etera", naglasio je premijer.

"Što on bude jače napadao Banožića, Banožić će biti jači ministar, dodao je. Plenković je rekao da Milanović blokira imenovanje veleposlanika godinu dana.

"Imat će na Vijeću za obranu iznijeti sve što hoće", kazao je Plenković.

Video: Najzabavnije izjave Zorana Milanovića: "Dioptrija kao Gavrilović pašteta", "Nećemo se braniti partvišima"...