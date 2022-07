Puljak: Ne može nas se za sve optuživati; Đogaš: Ja i sugrađani nismo zadovoljni

Splićani za četiri dana odlučuju hoće li njihov gradonačelnik biti Ivica Puljak ili Zoran Đogaš. Kandidati su na RTL-u večeras imali sučeljavanje, a Puljak je uvodno pročitao radna mjesta ljudi koji su na listi HDZ-a, a od kojih je, kako kaže, većina ušla u Gradsko vijeće.

- Ravnatelj Lučke uprave, ravnatelj Županijske uprave za ceste, direktor Vodovoda i kanalizacije, zamjenik i član Uprave Vodovoda i kanalizacije, ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo, ravnatelj županijske Lučke uprave… Pitanje je kako se dogodilo da su svi visokopozicionirani članovi HDZ-a ravnatelji ustanova. Zar nema drugih ljudi koji su sposobni? Mislim da je to problem ne samo Splita nego i cijele Hrvatske - naveo je, a Đogaš se potom osvrnuo na njegovu listu.

- Ima na listi ljudi koje ni sam ne poznaje da je to impresivno. Ovo je zgodna analogija. U Gradsko vijeće će ući ljudi koji su najsposobniji i koji će odlučiti sami o tome što će raditi i koju funkciju obnašati. Bilo bi zanimljivo da na listi HDZ-a i nestranačkih ljudi koji su nas u velikoj mjeri podržavali, mogli smo napraviti još jednu listu od nestranačkih ljudi. Na listi od Puljka znam za dvojicu ljudi, za ostale nisam čuo i nije nitko u Splitu čuo - navodi Đogaš.

Đogaš ističe da je on kao nestranački čovjek "dobio ponudu koja se ne odbija" te kako je ponosan na to. Ivica Puljak naveo je kako je Đogaš "dobar znanstvenik, dobro se bavi popularizacijom znanosti, ima krasnu obitelj i da je krasan obiteljski čovjek", no kako ne bi bilo dobro da postane gradonačelnik.

- Tada bi se HDZ vratio na vlast s Kerumom i mislim da to Splićani ne žele. Odabrali su nastavak našeg smjera, dali su nam toliku podršku da su rekli da je deset mjeseci koliko smo upravljali smjer kojim Split želi. Nadam se da će se to potvrditi u drugom krugu - tvrdi.

Na pitanje ima li što dobroga za reći o Puljku, Đogaš je odgovorio: "Popularizator znanosti, znanstvenik, žao mi je što nije dalje u znanosti možda bi bilo bolje za njega i Split. S moje strane postoji nekoliko drugih stvari, liječnik sam koji ima velik broj pacijenata, bavim se medicinom spavanja i čovjek koji ima upravljačko iskustvo za razliku od Puljka. 13 godina na čelu Medicinskog fakulteta, osam godina kao prodekan za nastavu i studentska pitanja, zamjenik dekana i u dva mandata dekan. To me kvalificira u velikoj mjeri za mjesto u kojem se traži upravljačko iskustvo".

Govoreći o takozvanoj seks aferi, Puljak je istaknuo kako je ona podmetnuta te kako su građani to razumjeli.

- Ono što je loše da još nisu pronađeni ljudi koji su to namjestili jer se lako može dogoditi da je to namješteno radi političkih razloga - naveo je te dodao kako će se pobrinuti da "ljudi koji su to radili više ne mogu sudjelovati u političkom životu".

Na temu se nadovezao i Đogaš te rekao: "Bilo je prošle godine afera, opet su išle u prilog Puljku. Uvijek su žrtve na neki način isti ljudi, to je čudno".

Nedjeljne je izbore Puljak nazvao svojevrsnim referendumom "o tome žele li građani da nastavimo istim smjerom kojim smo išli 10 mjeseci i rekli su da".

- Dobili smo duplo više zastupnika u parlamentu, imali smo sedam, a sada 15, fali jedan za većinu i to ćemo tražiti zajedno s Mostom i SDP-om. Želimo postići većinu od 19 - navodi te se osvrće na temu nedovoljnog broja mjesta u dječjim vrtićima.

- Kada smo prošle godine došli na vlast bilo je 560 neupisane djece, na kraju je ostalo dvjestotinjak neupisanih. Jedno neupisano dijete je sramota i stojim iza toga. Roditeljima kažemo da ćemo upisati dio djece, određen broj će ostati neupisani, njima ćemo dati novčanu naknadu da nekako prebrode godinu. Napravili smo arhitektonski natječaj za nove vrtiće, dva će biti sagrađena iduće godine, jedan godinu iza i jedan ćemo rekonstruirati. Do kraja mandata svako dijete će imati mjesto u vrtiću. Na kraju drugog mandata će sv djeca, bez obzira je li im roditelji rade ili ne rade, imati mjesta - navodi Puljak.

Đogaš ističe kako se u godinu dana nije napravilo puno toga. - Imamo brojeve egzaktne od Ministarstva znanosti i obrazovanja, 8148 djece, 6106 upisano u vrtiće. To čini 74,96 posto. To su postoci koji su manji od bilo kojeg grada u državi, manji od Zadra, daleko manji od Šibenika. Da bi svako dijete trebalo biti u vrtiću to su i znanstvene studije pokazale i za to se trebamo boriti. Ja i sugrađani nismo zadovoljni dinamikom kojom se ovo radi - kaže.

Puljak je istaknuo kako velik broj ljudi živi od turizma te kako ga želi razvijati, no ne u smjeru masovnog turizma "u kojem se ljudi opijaju".

- Čim se vratimo na vlast uspostavit ćemo čvršću kontrolu. Ima ideja da se s pravosuđem dogovorimo da imamo suce koji će s nama provoditi cijelu noć i kažnjavati ljude koji se neprimjereno ponašaju, kako bi se ta slika da je to dopušteno promijenila. Vlast Puljka je bila 10 mjeseci, HDZ je bio četiri godine i nije napravio ništa, ne može nas se za sve optuživati da smo mogli napraviti u 10 mjeseci - navodi.

- Volio bih vidjeti odluku o komunalnom redu i promišljanje kako to napraviti. Ovakav turizam apsolutno ne, treba biti održivi, cjelogodišnji gdje imate i sportsku turizam, zdravstveni turizam, kongresni turizam. To je nešto što se u Splitu lako napravi. Atraktivan smo grad, prepun potencijala i vizije za razvoj - istaknuo je Đogaš.

VIDEO Puljak u stožeru Centra