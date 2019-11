Pucnjava u srednjoj školi: Napadač u bijegu, policija vjeruje da je riječ o učeniku škole

Kalifornijske vlasti su rekle u četvrtak da tragaju za osobom odgovornom za pucnjavu u srednjoj školi u Santa Clariti, gradu sjeverno od Los Angelasa. Policija vjeruje kako je napadač pohađao školu.

Osumnjičeni azijski Amerikanac, obučen u crno, još je uvijek u bijegu, šerif Santa Clarite napisao je na Twitteru.

This is still a very active situation. Reports of approximately 5 victims being treated. Parents, deputies are on scene everywhere protecting your children.