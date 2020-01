Psihijatar objašnjavao grupe za podršku ubojici

Filip Zavadlav stigao je na psihijatrijsko liječenje u Svetošimunsku bolnicu u Zagrebu, a slučaj trostrukog ubojstva u Splitu komentirao je psihijatar Ante Bagarić iz Klinike za psihijatriju Vrapče koji ima puno iskustva u vještačenju situacija sličnih ovoj.

Iako još ne može sa sigurnošću reći kakav je profil trostrukog splitskog ubojice, napominje da su prije toga potrebna brojna psihijatrijska ispitivanja i istraživanja.

- Postoji površna i laička ideja da su takve osobe mirne, cool, lako to naprave i poslije toga se osjećaju dobro. To nije istina i to nije moguće. Svaki akter takvog događaja, bilo žrtva ili nasilnik i počinitelj, u njezinom emocionalnom svijetu se događaju vrlo burne promjene - objasnio je Bagarić koji na temelju snimke u kojoj se vidi kako hoda s kalašnjikovim zaključuje da nakon zločina Zavadlav nije bio smiren.

Spomenuo je i kako je ubojica iz Splita danas bio na pregledu kod psihijatra koji je procijenio da je 'raspravno nesposoban'.

- To znači da je toliko oštećen i da mu je mentalno stanje toliko poremećeno da ne može pratiti sudski postupak. Očito je krizna reakcija koja se kod njega javila najjačeg mogućeg intenziteta, da se nalazi u lošem psihičkom stanju te su odredili i hospitalizaciju u psihičkoj bolnici - kazao je Bagarić.

Komentirao je i grupe podrške na Facebooku 'Pravda za Filipa' na koje za razliku od kolega gleda pozitivno.

- Ne zato da bi ga se glorificiralo. Nego te osobe i društvo nemaju povjerenje u institucije koje su trebale uraditi posao i koji su se sami organizirali da bi riješiti problem. Nisam čuo da se u grupi promiču agresivne reakcije kao idemo ga osloboditi ili provaliti, nego idemo mu platiti odvjetnika i štititi ga u institucijama. Iskazi koji su u toj grupi bitni za društvo su i da ne volimo dilere, borimo se protiv njih. Ne vidim poruke u kojima se slave ubojice nego one u kojima se ne slažu s kriminalcima i da se žele boriti s kriminalcima - zaključio je Bagarić.