Prvo masovnije cijepljenje u Šibeniku: Pet timova cijepilo je građane

Prvo masovno cijepljenje građana u Šibeniku održano je u petak u sportskoj dvorani na Baldekinu, gdje je pet timova Pfizerovim cjepivo cijepilo 480 građana.

Na cijepljenje su bili pozvani kronični bolesnici i građani stariji od 65 godina, a organizirano je u suradnji Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije i šibenskog Doma zdravlja, uz pomoć volontera Crvenog križa.

Zbog odvojenih ulaza i izlaza nije se formirala gužva.

Ravnateljica županijskog Zavoda za javno zdravstvo Diana Dulibić najavila je da će narednog tjedna u Šibensko-kninsku županiju biti dostavljeno najviše cjepiva do sada, oko 2300 doza Pfizerovog, Moderninog i AstraZenecinog cjepiva.



"Do sada nam je došlo 12600 doza. Oko četiri tisuće ljudi primilo je obje doze, a još oko četiri tisuće građana dobilo je prvu dozu", kazala je Dulibić. Navela je i da u županiji nema velikih žarišta širenja zaraze ali je puno manjih, poput škola i poduzeća u kojima se zaraza brzo proširi. Poslodavcima se stoga, gdje je to moguće, savjetuje organizacija rada u smjenama ili od kuće.

Ravnatelj šibenskog Doma zdravlja Joško Jurić kazao je da je ta ustanova do sada procijepila oko 5980 ljudi, a prioritet imaju stariji od 65 godina. Nažalost, bilo je i odbijanja cjepiva, za što Jurić krivi "negativnu i nezasluženu kampanju".

Cijepljenje će u sportskoj dvorani na Baldekinu, prema trenutnim najavama, biti nastavljeno svakog sljedećeg tjedna.