Plenković održao presicu: Umjesto 100% obećanih doza AstraZenece dobili smo 17%

Premijer Andrej Plenković u petak je održao konferenciju za novinare o nejednakoj distribuciji cjepiva u Europskoj uniji.

VIDEO

Plenković je, podsjetimo, jučer sudjelovao na virtualnom sastanku Europskog vijeća na kojem se glavna rasprava vodila o borbi protiv COVID-19 i nejednakoj distribuciji cjepiva.

Stav je Hrvatske da u duhu solidarnosti treba raspodijeliti 10 milijuna doza Pfizerova cjepiva kako bi one zemlje koje su trebale dosad dobiti više doza cjepiva AstraZenece primile više doza Pfizera i time kompenzirale nedostatak koji se nije mogao predvidjeti zbog sporije proizvodnje i distribucije AstraZenece, javili su iz Vlade uoči konferencije za novinare.

TEKSTUALNI PRIJENOS

"Glavna tema Vijeća bila je zajednička borba protiv epidemije koronavirusa. Govorili smo o tome da se onim članicama koje su naručile više od AstraZenece kompenzira Pfizerom, riječ je o distribuciji za koju smatramo da mora predstavljati solidarnost", rekao je Plenković.

"Hrvatska je umjesto 100% obećanih doza AstraZenece dobila 17% i zato nam nedostaje cjepiva. Kad su se naručivala cjepiva, nitko nije mogao pretpostaviti problem ni s ispitivanjima ni s dojmom u javnosti da neka cjepiva štite više, a neka manje. Nakon toga bilo je pitanje jesu li dobra za ljude iznad 65, pa situacija s nuspojavama, pa članice koje su suspendirale cijepljenje tim cjepivom, što Hrvatska nije učinila. Zato je došlo do problema na terenu gdje se dio ljudi nije htio cijepiti tim cjepivom. Zato smo smatrali da treba vratiti povjerenje, kazati da su sva cjepiva podjednako učinkovita, i da EU treba dobiti od AstraZenece 100% a ne 30%", rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na jučerašnji virtualni sastanak Europskog vijeća.

"Imamo manje cjepiva jer je umjesto 120 milijuna doza došlo 30, nedostaje 90 milijuna doza za cijelu Europsku uniju. Da su doze došle na vrijeme, ne bi bilo problema. Što se tiče konsenzusa, nisam slučajno rekao da bi mi bilo draže da smo bili uživo, a ne online, nije to dobro ozračje za draftiranje dokumenata niti velike izmjene, zato smo zadužili naše diplomate da stave te teme na stol i da pronađu rješenje vrlo brzo", rekao je Plenković dodavši kako jučer to nije bilo moguće napraviti.

Pojasnio je što je zaključeno oko privremene obustave izvoza cjepiva u EU.

"Tu je generalni stav članica EU da firme koje su u EU i proizvode cjepivo trebaju ispunjavati svoje obaveze i dogovorilo se da se uspostavi puna kontrola izvoza. To se odnosi i na obaveze nekih drugih zemalja da isporučuju ili cjepiva ili njihove komponente. Unija će dopuštati izvoz, ali će ga kontrolirati", rekao je Plenković.

Plenkovića su novinari upitali je li Hrvatska pogriješila jer u datom trenutku nije naručivala sve što je bilo ponuđeno na tržištu cjepiva za prevenciju koronavirusa.

"Kad je krenula priča s cjepivima usred pandemije, AstraZeneca je davala signal da će biti prvi gotovi i da će prvi imati cjepiva. Mi smo na preporuku HZJZ-a i Ministarstva zdravstva naručili 2.7 milijuna doza AstraZenece. Procjena je bila da će se najviše 2.4 milijuna htjeti cijepiti, to je bila procjena ljudi koji se time bave. Sad smo ukupno naručili 8.7 milijuna doza i jednom, kad to sve stigne, imat ćemo veliki višak cjepiva. Neke zemlje su odlučile kupiti 5 puta više nego što imaju stanovništva. Sad zamislite da AstraZeneca nije imala problema, a da smo mi kao neki dobri gospodari na račun poreznih obveznika naručili 15 milijuna doza cjepiva, onda biste me pitali zašto smo platili ne znam koliko milijuna eura više. Ja sam jučer rekao da novac nije problem, zdravlje građana nema cijenu, platili smo i za maske i za očuvanje radnih mjesta, ali smo postupili na način i preporuku onih koji se time bave", rekao je Plenković.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Što ako AstraZeneca digne cijenu svog cjepiva?

"Mi smo tu postupili racionalno, vjerujemo znanosti i struci i želimo zaštititi zdravlje građana od pandemije za koju nismo znali da će doći. Za razliku od drugih zemalja koje su panično reagirale prije 30-ak dana, kod nas nije bilo panike. Postoji naša struka, pitali smo njih što misle, gledali smo što govore WHO i EMA, oni su proučavali i nitko nije rekao ništa drugo osim toga da je korist od cijepljenja mnogo veća od rizika od mogućih nuspojava. Od pandemije je dosad umrlo 2.7 milijuna ljudi, mi jednostavno moramo vjerovati znanosti i medicini, nemamo izbora. Nećemo vjerovati nekome tko ima agendu", rekao je premijer.

"Kako su drugi našli novac za cjepivo, naći ćemo i mi. Tu smo se pokazali vrlo vještima, servisirali smo sve što smo trebali. Za sve smo našli sredstva, pomažemo onima kojima je ograničena poslovna aktivnost, tome Vlada i služi. Ugovori koji su potpisani s farmaceutima su ti koji su potpisani, ne može se cijena mijenjati u hodu", rekao je.

Jesu li članice naplaćivale penale proizvođačima cjepiva koji nisu isporučili cjepiva?

"Ako će to netko činiti, to će činiti Komisija, a ne zemlje članice. Kako se sklapalo, tako se treba i reagirati. Zatražili smo svi zajedno, da jednostavno dođu do rješenja kako bi se ispunilo načelo Pacta sunt servanda", rekao je.

"Ovo što se kod nas događa više je zbog medijske slike koja se globalno stvara nego zbog situacije u Hrvatskoj. Mi smatramo da nema razloga da se napravi pauza u cijepljenju AstraZenecom. Ako nam struka kaže drukčije, onda ćemo poslušati, ali ne moramo slušati neke druge članice koje možda imaju svoje neke motive", rekao je Plenković.

"Što se tiče registracije ruskog cjepiva, taj proces će trajati još nekoliko tjedana, EMA to radi. Ako ispuni uvjete, zašto ne?" rekao je premijer.

Plenkovića su novinari pitali da prokomentira situaciju o nepotizmu među sucima, ali i posljednje prozivke predsjednika Zorana Milanovića.

"Ja ne pitam druge ljude što im rade djeca. Nemam problem s tim da se to ispita", rekao je Plenković.

O Zlati Đurđević je rekao:

"Parlamentarna većina je jako stabilna, ako će jedna zastupnica Reformista imati drukčiji stav o predsjednikovoj kandidatkinji, to ništa ne mijenja. Te šuplje teze da će jedna osoba, vrhunaravna, reformirati pravosuđe, ta boza se može prodavati samo teškim naivcima. Taj koji prodaje tu tezu duboko se zakopava. Reformu pravosuđa ne može provesti jedna osoba, pa ni predsjednik Vrhovnog suda, to su sve floskule i šuplje priče. Reforma se radi kroz pravosuđe, digitalizaciju, zakone, a ne kroz boze i šuplje priče. Pitajte nekog od sudaca koji će to predsjednik Vrhovnog suda provesti reformu pravosuđa", rekao je.

Komentirao je i navode da je SOA još 2016. detektirala 20 hrvatskih sudaca koji predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti.

"Otkad sam tu, ne sjećam se da su mi došli skrenuti pozornost na nekih 20 sudaca. Da mi je netko to rekao, obratio bih pažnju na to. Sad ih mogu pitati o tome, dapače", rekao je Plenković.