Prvi studij demografije i hrvatskog iseljeništva

Studij demografije i hrvatskog iseljeništva, koji će biti prvi takav studij u Hrvatskoj, trebao bi biti pokrenut od sljedeće akademske godine na Hrvatskim studijima u Zagrebu. Plan je da se na studij upiše 40-ak studenata iz Hrvatske i iseljeništva, a voditelj će biti naš poznati demograf doc. dr. Stjepan Šterc. Načelno je na Sveučilištu u Zagrebu dogovoreno da se od sljedeće godine krene sa studijem demografije i hrvatskog iseljeništva koji neće biti jednopredmetni, nego dvopredmetni u kombinaciji s nekim drugim studijem Hrvatskih studija.

Čeka se akreditacija

Program studija na kojem radi Šterc u završnoj je fazi, a studij demografije i hrvatskog iseljeništva još mora dobiti akreditaciju na zagrebačkom sveučilištu. U ožujku je Znanstveno–nastavno vijeće Hrvatskih studija potvrdilo odluku Povjerenstva za reformu studijskih programa Hrvatskih studija o studiju demografije i hrvatskog iseljeništva.

– Program studija demografije i hrvatskog iseljeništva pri kraju je, dogovaramo kolegije pa onda ide na akreditaciju na Sveučilište u Zagrebu. Studija demografije i iseljeništva nema ni na jednom sveučilištu u Hrvatskoj (postoji Katedra za demografiju na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu op. a.) i zato smo htjeli pokriti taj sadržaj i na akademskoj razini jer je važno da netko tko predstavlja Hrvatsku u različitim djelatnostima vani, pa i u diplomaciji i konzularnim poslovima zna nešto o iseljeništvu budući da imamo više stanovnika izvan Hrvatske nego u njoj – tumači Šterc zašto je taj studij bitan.

Na njemu bi, među ostalim, predavači trebali biti prof. Anđelko Akrap, doc. dr. Marin Strmota, bivši državni tajnik za demografiju, i Krešimir Ivanda, svi s Katedre za demografiju Ekonomskog fakulteta te dio ljudi s Instituta za migracije i narodnosti. Šterc govori da računaju na to da bi na studiju trebalo biti upisano 40-ak studenata jer im je cilj uz studente iz Hrvatske privući i djecu iseljenika.

– Imamo puno više stanovnika vani nego u Hrvatskoj i to je stanovništvo demografski, financijski i ekonomski potencijal zemlje. Smatram da se Hrvatska teško može izvući iz katastrofalne demografske situacije, pa i gospodarske stagnacije bez vlastitog iseljeništva jer ono raznim doznakama šalje 15,5 milijardi kuna godišnje u financijske institucije države. Velik je to potencijal, to je više sredstava koja ulaze u Hrvatsku nego što su strane investicije, hrvatska država mora funkcionirati na temelju svojeg sveukupnog potencijala – govori Šterc.

Računaju na djecu iseljenika

A studenti s tog studija moći će se zapošljavati u institucijama koje se bave demografijom poput Ministarstva za demografiju te vani na poslovima vezanim za iseljeništvo. Razgovarali su s djecom iseljenika i misli da ih neće biti teško privući na studij jer su, kaže, oni došli u Hrvatsku s puno idealizma i vjeruju u ovu zemlju. A i velika ih većina zna hrvatski. Zato računaju da će se na studij upisati i dio djece iseljenika iz Južne Amerike, Australije, Njemačke, Novog Zelanda...

>> Pogledajte pjesmu koju je Slavonac napisao o iseljavanju iz Hrvatske