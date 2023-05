Prvi intervju novog predsjednika Crne Gore: 'Neću zloupotrebljavati ovu funkciju kao prethodnici'

Dan nakon inauguracije, na kojoj je prisustvovao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić zajedno s hrvatskim Zoranom Milanovićem, novi crnogorski predsjednik Jakov Milatović dao je svoj prvi intervju na novoj funkciji za crnogorske Vijesti. I ranije je najavljivao kako planira Crnu Goru dovesti u EU, a u intervjuu je naveo kako kreće u intenzivnu vanjsko-političku kampanju u ''ovkriu koje ima namjeru dodatno pozicionirati Crnu Goru kao pouzdanog partnera, dobrog susjeda i buduću članicu EU''.

''Pored redovnih poslova, termin parlamentarnih izbora uvjetuje da moje glavno angažiranje na unutrašnjem planu, u narednih par mjeseci, bude vezano za formiranje buduće vlade, od koje se očekuje snažan reformski jamac i ubrzanje europskog puta. U tom smislu, shodno ustavnim ovlaštenjima i legitimitetu koje su mi dali građani na izborima, spreman sam dati u tom procesu kvalitetan i konstruktivan doprinos'', objasnio je Milatović.

''Glavni vanjsko-politički cilj, na žalost još uvijek nedosanjani san mnogih generacija - uključujući i moju - je članstvo u Europskoj uniji. Oko ovoga u Crnoj Gori imamo skoro plebiscitarnu podršku crnogorskih građana i ovo je jedan od glavnih kohezivnih elemenata našeg društva. S tim u vezi, sve što može ubrzati europsku integraciju naše zemlje, mi smo voljni podržati. To nikako ne znači da pristajemo na alternative ili surogate europskoj integraciji, već da smo kao netko tko pripada političkom zapadu, voljni učestvovati na platformama koje mogu ubrzati europski put Crne Gore i regije'', naveo je.

Komentirao je i to hoće li ostati pri stavu da neće podnijeti ostavku sa stranačke funkcije s obzirom da je izabran na funkciju predsjednika. - Pokret “Europa sad!” predstavlja dominantnu političku snagu u Crnoj Gori koja će u narednom periodu biti stožer državne politike. Bit ću neskroman i konstatirat ću da je politički uspjeh koji sam postigao na lokalnim izborima u Podgorici i predsjedničkim izborima – u značajnoj mjeri doprinio političkoj snazi koju Pokret ima u ovom momentu. U isto vrijeme, radi se o mladoj političkoj organizaciji čije je organizacijsko ustrojavanje još uvijek u toku. Sa navedenih razloga, jako je važno da u susret preuzimanju dominantne uloge u izvršnoj vlasti, Pokret zadrži svoju unutrašnju stabilnost i ostane vjeran izvornim principima oko kojih smo se okupili. Osjećam dužnost da tome doprinesem u mjeri u kojoj se to neće odražavati na vršenje predsjedničke funkcije, koju smatram prioritetom svog budućeg djelovanja. To znači da neću ponavljati ranije prakse zloupotrebe funkcije predsjednika i budite sigurni da ću u svakoj situaciji državni interes staviti ispred stranačkog - poručio je Milatović.

