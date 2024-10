Prvi hrvatski marina resort s oko 1100 ležaja čeka 'zelenu' potvrdu

Franjo Pašalić, vlasnik tvrtke Laguna Trade koja u portfelju ima marine Frapa u Rogoznici i Dubrovniku, pred sobom ima brojne nove projekte, a poticaj za dalje dala mu je i nedavna nagrada za životno djelo "Stvaratelji za stoljeća" koju dodjeljuje Međunarodni ekonomski forum. A najnoviji Pašalićev projekt je Frapa Resort Medine u Rogoznici. Riječ je o 200 milijuna eura vrijednoj gradnji luksuznog resorta na stotinu tisuća četvornih metara i s oko 1100 ležaja koji je Vlada RH proglasila projektom od strateške važnosti. Otvorit će, prema projekcijama najmanje 300 novih radnih mjesta. Bit će to prvi resort takve vrste u Dalmaciji, a koji će, izgledno je, biti brendiran oznakom Marriott Internationala, najvećeg i najprestižnijeg svjetskog lanca hotela. No, Pašalić nam kaže da je naletio na administrativne poteškoće pri realizaciji ambicioznog plana.

Do 2025. nova jahta

"Kad se radio prostorni plan općine Rogoznica, za koji su država i Ministarstvo zaštite okoliša dali pristanak, izričito je pisalo da ne treba raditi ekološke studije..."

"Sad kad sam podnio zahtjev za lokacijsku dozvolu, odjednom su potrebni. Nije čak ni važno što će to koštati novca, problem je što se gubi vrijeme. Ali birokratima vrijeme ništa ne znači." Ambiciozno se najavljuje i da će to biti jedan od najluksuznijih resorta u ovom dijelu Europe. "Svakako će to biti važan i kapitalni projekt za hrvatski turizam, kako zbog otvaranja radnih mjesta tako i zbog jačanja ponude. Tim više što se taj projekt preklapa s vizijom transformacije hrvatskog turizma koja ide u smjeru poboljšanja ponude, afirmacije hotelskih smještaja i podizanja korisničkog iskustva", ističu iz Laguna Tradea. Inače, pod kapom Laguna Tradea su marine Frapa u Rogoznici i u Dubrovniku, tako da tvrtka Franje Pašalića već sada zapošljava gotovo 200 ljudi.

"Svake godine imamo rast po prihodu između osam i 12 posto. Dobro je, borimo se. Bilo je potrebno dati puno da bismo to ostvarili. Ove godine ostvarujemo rast od oko 10 posto u odnosu na prošlu godinu", kaže nam Pašalić koji je pokrenuo i liniju megajahti Delfin, a 2022. je ekskluzivno predstavio i 37-metarski brod Domenika koji je osobno dizajnirao i izgradio u turskom brodogradilištu. Cijena mu je na sajmovima nautike dosegla 15 milijuna eura.

Posebno priznanje

Prema podacima analitičke tvrtke Dun&Bradstreet, Laguna Trade je 2023. ostvarila ukupni godišnji prihod od 9,967.650 eura, što predstavlja rast od oko milijun eura u odnosu na godinu prije. Lani je ostvaren neto rezultat poslovanja u iznosu od 424.108 eura, dok je ostvarena neto marža iznosila 4,25 posto. Pokazatelj uspješnosti poslovanja EBITDA u 2023. godini iznosi 3,89 milijuna eura, a u području djelatnosti 428,58 milijuna eura.

Nagrada je Pašaliću dodijeljena u Budvi tijekom održavanja regionalnog summita poduzetnika i to u konkurenciji kandidata iz čak deset zemalja. Iz Hrvatske su prije istu nagradu ponijeli vlasnik Orbica Branko Roglić i Ante Vlahović, prvi čovjek Adris grupe.