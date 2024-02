Imate li ovu kovanicu od dva eura? Na njoj možete jako dobro zaraditi

Uoči ulaska Hrvatske u eurozonu i prihvaćanja eura kao glavne valute pisali smo o kovanicama kune koje vrijedi sačuvati u svom domu. Međutim, iznimno su vrijedni i neki euri, stoga treba uvijek dvaput pogledati kako kovanica izgleda.

Kako prenosi N1, EU u nekim situacijama izdaje posebne serije kovanica u ograničenim količinama, što automatski dovodi do rasta njihove vrijednosti. Tako, kao primjer, navode i slučaj 25. godišnjice smrti princeze Grace Kelly u čiju je čast Monako iskovao 20.001 kovanicu od dva eura s njenim likom.

S obzirom na to da se radi o kovanici koja je proizvedena u najmanjoj količini, njena vrijednost tako je od 2007. do 2014. bila 120 eura, a danas je čak 4000. Tako i kovanica iz Litve proizvedena 2021. vrijedi danas 3000 eura u kolekcionarskim krugovima i to zato što je 500 primjeraka proizvedeno s greškom.

