Provjerite kako rade trgovine i šoping centri na Dan državnosti

Hrvatska sutra obilježava Dan državnosti. Većina trgovina i šoping centara radi. No, neki su ipak prilagodili svoje radno vrijeme. Donosimo popis kako rade na 30. svibnja.

Lidlove trgovine radit će uglavnom od 8 do 14 sati, a neke i do 20 sati. Više o tome pročitajte OVDJE. Kaufland će raditi kao što rade i nedjeljom, od 8 do 21 sat. Više o tome pročitajte OVDJE. I Konzum će raditi po nedjeljnom radnom vremenu, a više možete saznati na njihovim stranicama.

Spar i Interspar također radi po izmijenjenom radnom vremenu, a njihovo vrijeme možete provjeriti OVDJE. Radno vrijeme Plodina možete saznati OVDJE.

Arena Centar na Dan državnosti radi prema redovnom radnom vremenu, osim javnog bilježnika, FINA-e, Hrvatske Pošte i PBZ-a. Avenue Mall također će biti otvoren. Trgovine rade od 10 do 21 sat. Više o tome saznajte OVDJE. Također radi i City Center One od 9 do 21 sat. Hrvatska pošta bit će zatvorena. Westgate radi od 10 do 21 sat.

