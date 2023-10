Protiv bandi u Haitiju borit će se vojnici UN-a pod vodstvom Kenije

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda odobrilo je rezoluciju za ulazak međunarodnih snaga u Haiti zbog porasta nasilja bandi u toj zemlji. Haiti je pretrpio niz elementarnih nepogoda koje su rezultirale velikim krizama i ubojstvima vodećih političara, a to je nasilje pretočeno i na ulice. Misiju međunarodnih snaga vodit će Kenija, no to nisu odobrile Rusija i Kina navodeći ranija loša iskustva sa stranim intervencijama u toj zemlji. Tu treba imati na umu rastući utjecaj i jedne i druge članice Vijeća sigurnosti UN-a na afričkom kontinentu s kojima Kenija ima dobre odnose, ali za sada ni Kini ni Rusiji ne odgovara da vojska sedme najmnogoljudnije zemlje Crnog kontinenta vodi međunarodnu misiju pod okriljem UN-a.

Više od 60 posto Port-au-Princea, glavnoga grada Haitija, pod kontrolom je bandi i u toj državi nije uspostavljena dovoljno čvrsta vlada. Tamo nije bilo izbora od ubojstva predsjednika Jovenela Moisea. Čini se da je i Rusiji i Kini od većeg interesa nered na pragu Sjedinjenih Država. S druge strane, Zapad na taj potez vjerojatno gleda kao na povratak dijela utjecaja u Africi, koji rapidno slabi posljednjih godina.

Sjedinjene Države oklijevale su voditi međunarodne snage za Haiti što je neobično zbog povijesti, gdje su intervencije u zemljama koje su geografski blizu SAD-u bile uobičajene, a ovog puta zbog tog oklijevanja izgubljeno je i dosta vremena. Jer to je pridonijelo da se i druge zemlje počnu premišljati, da bi na kraju na misiju pristala Kenija. I same dosadašnje snage UN-a nisu na Haićane ostavile osobit dojam jer je UN-ova stabilizacijska misija 2017. na otočnoj državi ostavila koleru, ali i navodnu povijest seksualnih zločina, pa i prema djeci. Ali UN nema previše izbora jer se procjenjuje kako oko polovine stanovništva Haitija, odnosno 5,2 milijuna ljudi, treba humanitarnu pomoć. Zbog nasilja bandi raseljeno je oko 200.000 Haićana, oko 3000 ubijeno je samo ove godine, a još ih je oko 1500 oteto zbog otkupnine. Zemlja ima premijera Ariela Henryja, koji je i tražio pomoć Ujedinjenih naroda. No čini se da je od njega moćniji i utjecajniji vođa bandi, bivši policajac Jimmy "Barbecue" Chérizier, koji je i objavio plan da svrgne Henryjevu vladu.

