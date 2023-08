Bivši policajac postao najmoćniji šef bandi na Haitiju i prijeti Zapadu

domet do 2400 km

Kako bi Arrow 3 mogao štititi Njemačku?

Protubalistički raketni sustav Arrow 3 trebao bi kompletirati njemačku protuzračnu obranu. Kakve su njegove mogućnosti? U ruskoj eksklavi Kalinjingradu postavljene su balističke rakete kratkog dometa tipa Iskander, koje s dometom do 500 kilometara mogu stići do susjednih zemalja – dakle i do dijelova sjeverne i istočne Njemačke.