Prosvjedni skup zdravstvenih radnika otoka Krka: Stanje je alarmantno

Prosvjedni skup zdravstvenih radnika otoka Krka, na kojemu su iskazali nezadovoljstvo i upozorili na urušavanje sustava primarne zdravstvene zaštite na tom otoku te sve težih uvjeta rada, održan je u srijedu u gradu Krku. Sa skupa je upućen apel za spas otočnog zdravstva i poruka „Ne dozvolite da u 21. stoljeću ostanemo bez liječnika!“

Skup je organizirala Ordinacija opće medicine Malinska, dr. Željan Žic, a voditeljica prosvjeda bila je medicinska sestra u toj ordinaciji Ljubica Depope.

Naveli da su zdravstveni djelatnici otoka Krka još početkom travnja, nakon višestrukih apela, upozorili nadležne službe da sustav primarne zdravstvene zaštite na otoku Krku ne funkcionira te da broj pacijenata premašuje mogućnosti zdravstvenih djelatnika.

Kažu kako na otoku Krku u ordinacijama obiteljske medicine sada radi devet liječnika i medicinske sestre te jedna liječnica na pola radnog vremena, što je jedva dostatno za 20 tisuća stalnih žitelja. Tijekom turističke sezone, dnevno na otoku boravi oko 170 tisuća ljudi plus sezonska radna snaga, dodaju.

Po riječima organizatora skupa, svi ti ljudi raspoređuju se na istih devet liječnika i sestara te se po tome vidi koliko je sustav neodrživ, a stanje alarmantno. Kažu da na otoku postoji i Hitna medicinska pomoć, no, nedostaju im dva liječnika kako bi timovi u potpunosti funkcionirali i nudili adekvatnu pomoć.

„Od šest turističkih ambulanti koje su nekad zbrinjavale turiste, otok Krk spao je na nula turističkih ambulanti, a mi zdravstveni djelatnici, koji ne možemo okrenuti leđa ozlijeđenom ili bolesnom čovjeku, razapeti smo i na izmaku snaga te je samo pitanje dana kada će smrtno ugrožen pacijent nepotrebno okončati svoj život pred vratima zatvorene ordinacije,“ ističu.

O svemu su obavijestili nadležne, a 30. travnja održan je sastanak čelnika jedinica lokalne samouprave otoka Krka s predstavnicima Županije, otočki gradonačelnik i načelnici ponudili su svu potrebnu financijsku i drugu pomoć, doneseni su zaključci o radnjama koje će uslijediti, no do sada se, kažu, još ništa nije dogodilo.

Kao još jedan gorući problem otočkog zdravstva, naveli su da šest liječnika koji sada rade u otočkim ordinacijama obiteljske medicine u sljedeće dvije godine odlazi u mirovinu te je upitno tko će nastaviti liječiti stanovnike otoka Krka i njihove goste.

Zdravstveni radnici poručili su kako nije namjera tražiti krivca nego su dužni obavijestiti javnost o težini situacije te se nadaju da će odgovorni reagirati.

Gradonačelnik Vasilić: Problem je potkapacitiranost sustava

Gradonačelnik Krka Dario Vasilić izjavio je na skupu da je temeljni problem potkapacitiranost sustava. Rekao je da u sezoni, uz 20 tisuća stanovnika te turiste, vikendaše i druge, na otoku do sredine kolovoza bude i do 150 tisuća ljudi, a da su u Rijeci, primjerice, 73 tima, dok ih je na otoku, na kojemu tada bude više ljudi, 13. Rekao je da se to se iz ljeta u ljeto nastoji kompenzirati turističkim ambulantama, koje Dom zdravlja PGŽ neuspješno organizira. Iako je lokalna samouprava stavila i hitnoj medicini i Domu zdravlja neograničeni budžet za ovu godinu, timova ima premalo, rekao je i apelirao na odgovorne, Primorsko-goransku županiju i županijski Dom zdravlja da se bolje organiziraju i rasterete ljude koji rade u ambulantama.

Predsjednik Nadzornog odbora Koordinacije Hrvatske Obiteljske Medicine (KoHOM) Leonardo Bressan rekao je da se nažalost ostvaruju crna predviđanja o urušavanju sustava te da je došlo vrijeme da se sjedne za stol i vidi kako dalje.

