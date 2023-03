'Panika vlada i dalje, danas i u Europi. Moguće je da će to osjetiti i neki hrvatski startupovi'

Banka Silicon Valley (SVB) propala je u petak ujutro nakon nevjerojatnih 48 sati u kojima su bankrot i kapitalna kriza doveli do drugog najvećeg propadanja financijske institucije u povijesti SAD-a. SVB bila je 16. po veličini banka u SAD-u, a uništile su je kamatne stope koje banke povećavaju zbog inflacije, objašnjava urednik Poslovnog dnevnika za financije Tomislav Pili. "To radi i FED (Sustav federalnih rezervi). On to radi već duže vrijeme i nekako najjače.

Samo u zadnjih 12 mjeseci kamatne stope FED-a su povećane s 0 na 4,5 posto. Time je kapital za start-upe postao jako skup i dobar dio njih počeo je povlačiti depozite iz SVB-a. Da bi banka nadoknadila taj kapital koji odlazi, ona je počela prodavati obveznice koje je imala u svom portfelju, a to su uglavnom bile državne obveznice SAD-a", pojašnjava Pili. Objašnjava da su zbog rasta kamatnih stopa obveznice krenule gubiti na vrijednosti i prošlo je samo 48 sati do bankrota tvrtke.

"Panika vlada i dalje, danas i na burzama u Europi, malo veće banke gube čak i do osam posto vrijednosti. To će imati popriličan utjecaj na globalnu start-up scenu i globalne start-up kompanije, dijelom čak možda i na naše. Prema nekim neslužbenim informacijama, nekoliko naših start-upa je imalo depozite u SVB-u, ali to još nije provjerena informacija", kaže Pili.

Nastavlja da bi baš ovo mogla biti prilika za europsku start-up industriju jer je dosad kapital za financiranje start-upa bio koncentriran u SAD-u, a ovime bi Europa mogla biti u fokusu. "Sada bi start-upovi mogli početi tražiti kapital na starom kontinentu. Hoće li do toga doći, pokazat će vrijeme", zaključuje Pili.