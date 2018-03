Pronađeno tijelo njemačkog skipera?

U Viškom akvatoriju u subotu ujutro uočeno je mrtvo tijelo najvjerojatnije njemačkog skipera koji je nestao u noći u četvrtak kada ga je jaki vjetar bacio u more, doznaje se u policiji.

Tijelo je u moru uočeno u 8.10 sati nakon čega je izvučeno na obalu, gdje će se obaviti identifikacija. Njemački skiper je nastradao u četvrtak oko 21.30 sati.

On se nalazio na jedrilici s 61- godišnjim sunarodnjakom. Nastradao je dok se nalazio na palubi kada ga je jaki udar bure bacio u more. Njegov sunarodnjak mu je bacio kolut za spašavanje i nakon toga ga više nije vidio.

Nakon dojave o pomorskoj nesreći bila je organizirana potraga u kojoj je osim policije i ribarskih brodica sudjelovala i nadležna Lučka kapetanija, te zrakoplov. Pomorska policija je jedrilicu s njemačkom zastavom doteglila do Visa, a 61- godišnji Nijemac koji se nalazio na njoj bio je pod šokom, no bez ozljeda.